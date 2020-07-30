于正暗指TFBOYS黑羽毛造型抄襲　微博發文：有點意難平

內地金牌製作人于正一向不畏言講說話，每每在微博發文均會登上熱搜榜廣受討論。今日他在微博貼相指出內地男子團體TFBOYS（王俊凱、王源﹑易烊千璽）的寫真書黑羽毛造型同自己自己多年前為自家藝人設計的造型雷同，雖然發文沒有出現「抄襲」二字，不過如此做法明眼人都知道他的意思，引來不少討論。

于正發文指TFBOYS造型有抄襲的嫌疑。（于正微博圖片）

眼看TFBOYS三子的黑羽毛造型的確非常好看，他們的帥臉被黑羽毛遮蓋些小，僅露出正臉展出冷酷表情，給人一種高冷的感覺。而剛好地用黑羽毛為主題的造型，原來在多年前于正就已經為旗下藝人何瑞賢包裝過，所以他覺得有些小意難平，懷疑有人抄襲：「2015年拍攝《半妖傾城》的時候給何瑞賢做了這個黑羽毛打開造型，當时還挺轟動的。這次看到巨星們雷同的照片，多少有點意難平，想看看這樣的事發生在粉絲巨多的超級巨星身上會不會給予公正的評價？」而他亦想到TFBOYS大量粉絲，想必支持他們的人會比何瑞賢多，所以他有先見之明：「看來這個網絡世界還是流量為王啊！」

于正旗下藝人何瑞賢。（于正微博圖片）

網友不覺得TFBOYS有抄襲。（于正微博圖片）

果不然大部份網友都是支持TFBOYS，還批評于正根本存心找事，直言他捧不紅自家藝人就在借三子蹭熱度，大家留言道：「帶人家三小只是有病嗎」﹑「黑羽毛你是申請專利了嗎」等，不覺得造型相似。