《梨泰院》朴敘俊崩壞？　YouTube短片近鏡現極油皮膚震驚粉絲

素有「國民男友」之稱的韓國男星朴敘俊（박서준），出道至今可是演出許多戲劇作品，不論是在《金秘書為何那樣》擔任顏值實力兼具的財閥二世，或是《梨泰院 Class》不像惡勢力低頭的正值青年，每每挑戰不同的角色形象，都讓影迷看得如癡如醉！日前開設Youtube頻道，曝光私下樣貌的他，雖然更拉近了與粉絲的距離，但也意外透露了他的顏值Bug！

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朴敘俊的顏值並不屬於世俗審美的濃眉大眼花美男型，瞇瞇眼笑顏、有菱有角的臉型輪廓，再搭配上充滿陽光氣息的魅力，就像是隔壁大哥哥般好親近，而且除了臉蛋以外，186公分的高挑身材以及結實體態，再前衛的造型他都能完美駕馭，可說是天生衣架子！

零距離睇朴敘俊「極油」皮膚（點圖放大▼▼▼）

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朴敘俊日前上傳了一則影片，片中一幕與同仁一起吃完飯後，臉上漸漸鋪滿油光，毫無偶包的他，邊摸臉邊對著鏡頭說：「大家看到了嗎？臉油Many、Many，一會兒要加到車子裡」，逗趣的模樣讓粉絲看到他私下真實面貌，但也意外發現朴敘俊顏值再高，竟然也會出油！

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