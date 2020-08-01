57歲甄子丹身心挑戰體能　靠自律運動飲食練出渾身爆肌

57歲「宇宙最強」甄子丹早前在社交網站曬出6嚿腹肌相，雖然是3、4年前的舊相，不過丹爺渾身肌肉，完全看不出已經超過50歲，他曾經說過：「年齡只不過是一個數字！說說而已！」不只在心態上不服老，體態上也不服老。作為國際武打巨星，甄子丹堅持鍛鍊，保持一身結實肌肉和身手矯健靈活。

雖然是三年前左右的相片，不過當時丹爺都已經53、4歲了，超級fit！（微博圖片/甄子丹）

在美國長大的甄子丹，他出生武術世家，麥寶嬋女士是國際武術家和太極拳師，自小就跟隨母親習武，有助訓練意志，為日後成為武打巨星打下根基。

保持自律健身習慣

甄子丹有健身習慣，每星期去兩次健身室。甄子丹指要發展渾身肌肉的線條，重訓比較有效，鍛鍊時要量力而行、循序漸進，並要做好熱身運動。進行重訓前用5至10分鐘做有氧熱身，訓練後再用5至10分鐘把酸軟的肌肉群拉伸放鬆。甄子丹非常注重拉筋，因為可以令身體更加軟柔靈活，而且可以減低拍戲時受傷的機會。

甄子丹愛挑戰極限，偶爾會挑戰瘋狂踢一萬次沙包，相當變態的訓練，他更曾多次將沙包踢上天花板，他曾說過只有意志堅強的人才能練出漂亮的肌肉。

丹爺踢腿有力，跳到半空出腿非常厲害，這是長期訓練的成果。（影片截圖）

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飲食節制 不吃高脂食物

甄子丹不只做運動自律，飲食方面亦同樣克制，他不吃高脂肪、高熱量、具刺激性及生冷的食物；運動後，身體產生大量的乳酸，容易造成肌肉酸痛，令精神疲乏，補充蔬菜、蕃薯、蘋果等鹼性食物，可以保持身體的酸鹼平衡。

甄于丹每日進食5餐，各餐佔全天熱量的比例為，早餐20%，點心10%，午餐30%，點心10%，晚餐30% 。

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