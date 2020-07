【多圖】MIRROR、ERROR成員疫市搞潮牌　「保錡Tee」專玩MK風？

由ViuTV選秀節目《全民造星》 誕生的兩個男子組合MIRROR及ERROR在事業上逐漸步上軌道,知名度亦更上一層樓,所以當中數位成員都希望在時裝界創造另一番事業,包括MIRROR的Ian(陳卓賢)、Tiger(邱傲然)及ERROR的193(郭嘉駿)、保錡(吳保錡),他們各自創立自己的時裝品牌做老闆,兼親自擔任模特兒做「生招牌」,又堅稱不怕在逆市下創業。

Ian早前忙於拍攝ViuTV電視劇《男排女將》,同時又要準備即將推出的新歌《鯨落》,但他仍抽空創立自己的時裝品牌iNDIPANDANT:「呢排因為疫情多咗喺屋企,亦多咗時間了解自己,發現自己由細到大都好鍾意時裝,以前中學冇乜零用錢,為咗搵外快,就喺日本網站Bid啲潮流品牌服飾返嚟再賣出去,嗰陣好興日牌,所以都賺到啲外快。」

Ian靈機一觸決定創立自家品牌,並親自擔任設計師; 品牌於周四(23日)推出,在第三波疫情下開網店,Ian未有擔心:「大家留喺屋企反而多咗上網,喺網店購物意欲仲高。」

ERROR成員193早前在個人IG寫千字文吐苦水,談到自己本來已經很喜歡Fashion,但卻大呻受ERROR形象所限。193畢業後在時裝界打滾過6年,所以甚有想法,品牌名字LILABO就是來自經典電影《阿甘正傳》中的金句「Life is like a box of chocolate」的簡寫。

「其實這句話的下一句是:You never know what you’re gonna get,人生好似你開咗一盒高級朱古力,裡面有好多味道,但每次你攞都唔知自己攞咗乜嘢味、乜嘢形狀,就好似人生咁,可能係好甜或者好苦都唔定,所以我揀咗呢句說話嘅簡寫做我嘅品牌名字。」193未來數月將會聚焦在時裝事業,設計更多新產品。

Tiger屋企人從事製衣行業,所以創立自家品牌Dézert是受家人影響:「入行後爸爸叫我不如試下做自己嘅品牌,反正屋企一路以來都係做緊呢樣嘢。」Dézert的設計靈感來自日本時裝,全因Tiger自小已愛讀日本時裝雜誌,加上他獨愛日本風,所以品牌亦順理成章以日本風格作開端,不過Tiger希望嘗試做唔同產品,日後可以跟不同的品牌合作,甚至到不同的地方參展,他更找了MIRROR兩位兄弟Lokman(楊樂文)及Alton(王智德)一同合作,希望擦出更多火花。

熱愛創作的保錡,除了ERROR本身的工作外,自己又以獨立唱作歌手身份推出歌曲,此外他亦有成立自家品牌Øbeginning1。保錡解釋跟創作有關:「 Øbeginning1代表着品牌由冇變有、0變1呢個過程,當中有無限嘅可能性,而品牌名字就展示咗呢個創作過程。」

保錡推出的產品其實隱藏着他的演藝歷程與回憶,他說:「我想喺產品上記低屬於自己嘅回憶,譬如我講過嘅嘢,或者我作過嘅歌,每件衫都有個意思,都有自己嘅回憶喺入面。」保錡坦言全部事情都靠自己一雙手去做,時間不夠,就唯有早點起身,瞓少一點,也絕不假手於人。