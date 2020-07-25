【多圖】MIRROR、ERROR成員疫市搞潮牌　「保錡Tee」專玩MK風？

由ViuTV選秀節目《全民造星》 誕生的兩個男子組合MIRROR及ERROR在事業上逐漸步上軌道，知名度亦更上一層樓，所以當中數位成員都希望在時裝界創造另一番事業，包括MIRROR的Ian（陳卓賢）、Tiger（邱傲然）及ERROR的193（郭嘉駿）、保錡（吳保錡），他們各自創立自己的時裝品牌做老闆，兼親自擔任模特兒做「生招牌」，又堅稱不怕在逆市下創業。

Ian早前忙於拍攝ViuTV電視劇《男排女將》，同時又要準備即將推出的新歌《鯨落》，但他仍抽空創立自己的時裝品牌iNDIPANDANT：「呢排因為疫情多咗喺屋企，亦多咗時間了解自己，發現自己由細到大都好鍾意時裝，以前中學冇乜零用錢，為咗搵外快，就喺日本網站Bid啲潮流品牌服飾返嚟再賣出去，嗰陣好興日牌，所以都賺到啲外快。」

Ian靈機一觸決定創立自家品牌，並親自擔任設計師； 品牌於周四（23日）推出，在第三波疫情下開網店，Ian未有擔心：「大家留喺屋企反而多咗上網，喺網店購物意欲仲高。」

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ERROR成員193早前在個人IG寫千字文吐苦水，談到自己本來已經很喜歡Fashion，但卻大呻受ERROR形象所限。193畢業後在時裝界打滾過6年，所以甚有想法，品牌名字LILABO就是來自經典電影《阿甘正傳》中的金句「Life is like a box of chocolate」的簡寫。

「其實這句話的下一句是：You never know what you’re gonna get，人生好似你開咗一盒高級朱古力，裡面有好多味道，但每次你攞都唔知自己攞咗乜嘢味、乜嘢形狀，就好似人生咁，可能係好甜或者好苦都唔定，所以我揀咗呢句說話嘅簡寫做我嘅品牌名字。」193未來數月將會聚焦在時裝事業，設計更多新產品。

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Tiger屋企人從事製衣行業，所以創立自家品牌Dézert是受家人影響：「入行後爸爸叫我不如試下做自己嘅品牌，反正屋企一路以來都係做緊呢樣嘢。」Dézert的設計靈感來自日本時裝，全因Tiger自小已愛讀日本時裝雜誌，加上他獨愛日本風，所以品牌亦順理成章以日本風格作開端，不過Tiger希望嘗試做唔同產品，日後可以跟不同的品牌合作，甚至到不同的地方參展，他更找了MIRROR兩位兄弟Lokman（楊樂文）及Alton（王智德）一同合作，希望擦出更多火花。

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熱愛創作的保錡，除了ERROR本身的工作外，自己又以獨立唱作歌手身份推出歌曲，此外他亦有成立自家品牌Øbeginning1。保錡解釋跟創作有關：「 Øbeginning1代表着品牌由冇變有、0變1呢個過程，當中有無限嘅可能性，而品牌名字就展示咗呢個創作過程。」

保錡推出的產品其實隱藏着他的演藝歷程與回憶，他說：「我想喺產品上記低屬於自己嘅回憶，譬如我講過嘅嘢，或者我作過嘅歌，每件衫都有個意思，都有自己嘅回憶喺入面。」保錡坦言全部事情都靠自己一雙手去做，時間不夠，就唯有早點起身，瞓少一點，也絕不假手於人。