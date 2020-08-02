朴敘俊拍綜藝除衫20秒引發網民暴動　大方展示超結實肌肉線條

現年31歲的韓國男演員朴敘俊一向出名大隻，今年他主演的電視劇《梨泰院Class》雖然hit爆全球大獲好評，但不少觀眾都覺得擁有一身健碩身材的他在劇中沒有任何騷肌鏡頭非常可惜。日前朴敘俊擔任綜藝節目《暑假》（여름방학）的嘉賓，他在鏡頭前除衫展露出結實身材，雖然只有短短20秒的鏡頭，已經贏盡掌聲及引起網民熱烈討論。

朴敘俊在《梨泰院Class》沒有任何騷肌鏡頭，令觀眾感到非常可惜！（《梨泰院Class》劇照）

朴敘俊為了力挺曾拍攝電影《上流寄生族》的好友崔宇植，忙於拍攝電影仍一口答應參與兩日一夜的拍攝。（《暑假》影片截圖）

節目中，朴敘俊與崔宇植和鄭有美三人行去完海邊玩水後，沾滿汗水和海水的他回到屋裏馬上除掉背心準備沖洗，大方展現超fit身材，健碩胸肌、腹肌、背肌、手臂等等全部一覽無遺。

朴敘俊與崔宇植和鄭有美三人行去完海邊玩水。（《暑假》影片截圖）

朴敘俊除衫短短20秒的鏡頭已經令網民暴動！（《暑假》影片截圖）

朴敘俊20秒騷肌鏡頭逐格睇：

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朴敘俊雖然擁有好身材，不過甚少在演藝作品中裸上身曬肌，只有近年在電視劇《三流之路》和電影《驅魔使者》中因分別飾演拳擊選手和MMA格鬥冠軍才令觀眾大飽眼福。現時正積極拍攝電影《Dream》，並在戲中飾演一名足球員而努力鍛煉身體，因此會否再在小銀幕上大曬訓練成果亦令網民相當期待。

朴敘俊現正積極拍攝電影《Dream》，一同演出的還有IU和李玹雨。（網上圖片）

朴敘俊去年在電影《驅魔使者》中飾演MMA格鬥冠軍令觀眾大飽眼福。（Instagram：@bn_sj2013）

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