雖然是精神病但沒關係|金秀賢首播半裸上陣　胸肌背肌腹肌樣樣齊

現年32歲的韓國男演員金秀賢於去年7月退伍後，分別客串了《德魯納飯店》和《愛的迫降》兩部人氣劇集，令觀眾相當期待他的新作。他繼2015年主演劇集《製作人》後，時隔5年以新劇《雖然是精神病但沒關係》（사이코지만 괜찮아）回歸，在昨晚（20日）播出的第一集就馬上向觀眾大派福利，大騷一身超健碩身形，成功力谷收視，令劇集首播就收得6.093%的收視，贏得同時段的收視冠軍。

金秀賢時隔5年再主演新劇。（Instagram：@tvndrama.official）

金秀賢在劇中飾演精神病院男看護，他在精神病院的更衣室入面換上看護服時，大晒當兵期間所練出的結實肌肉，不但有六嚿腹肌，更有完美的胸肌和背肌，因此半裸鏡頭播出後馬上引起網民熱烈討論，更令首集獲得好成績，錄得全國6.093%、首爾7.036%的收視，比當時孫藝珍和玄彬主演的《愛的迫降》首播收視多出0.2%，極有機會再下一城擊敗對方所創造的21.68%收視。

金秀賢在第一集大騷健碩身材！（Netflix）

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金秀賢飾演獨自照顧自閉症哥哥的精神病院男看護，後來與飾演反社會人格障礙的童話作家的徐睿知相遇，兩個角色均有個共通點，就是兩人對愛情早已死心，金秀賢因背負家庭重擔早已決定放棄愛情，而徐睿知則因有反社會人格而從不相信世上存在真愛。

金秀賢飾演獨自照顧自閉症哥哥的精神病院男看護。（Netflix）

徐睿知飾演反社會人格障礙的童話作家。（Netflix）

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