【殺手】第21-25集殺手獵人出場帶起高潮　唯獨Bug位過多影響觀感

《殺手》第21-25集，終算是回歸正題講返殺手世界，作為結局周前的5集，內容是合格的，不過就未及前10集的水平。點解？因為Bug位累事。

如果謝東閔個表情唔好咁「木」，相信就會好啲。（《殺手》截圖）

雯雯（江嘉敏飾）被神秘人殺死、佛爺（李成昌飾）、紅姐（樊亦敏飾）惡人有惡報，再到Parker（謝東閔飾）顯露魔性、小秉（林景程飾）慘死，「殺手獵人」關啟揚（謝東閔飾）、Dino（何遠東飾）和Monster（易宇航飾）出場等，用反派「佛爺」去鋪排Parker逐步魔化上，也睇到編劇的心機。

有一點值得一讚的，就是Parker（謝東閔飾）的衣着顏色，前期出場是以淺色為主。（《殺手》截圖）

黑化後的Parker（謝東閔飾）明顯地換上了黑色為主的衣着，外表上已表達了他的黑化。簡易易明！（《殺手》截圖）

雖然，上星期劇情講到Parker被「佛爺」迫害時，已明顯猜到他就是本劇最後反派，以致他在第25集開車撞死小秉時，欠缺新鮮感，但總體來說，這5集是緊張刺激，而且有話題性十足，兼且能夠將觀眾拉回殺手世界中，令人期待下星期劇情走向。

不過，這5集的反駁位依舊令不少人「坳爆頭」。

落Bar飲酒，電話冇理由唔跟身掛...唔通有錢人真係唔自在？仲有，邊會有人留但個殺人罪證喺電話入面。（《殺手》截圖）

大反派自爆呢啲劇情真係好老土...想殺就快手啦，點解要講咁多嘢？（《殺手》截圖）

回到上文所說的，到底Bug是什麼？無論是他本身有精神病又好，又或是後天因素也好，Parker黑化的過程都相當合理。唯獨是Parker由一個185cm，家底雄厚的少爺仔，突然可以暗殺「清道夫」，甚至乎可以制服林森森（高海寧飾），身手如此厲害這一段都極為不合情理。退一步說，第25集中Dino就嚴如電影中大反派突然自爆承認所有事，在現實中看來都是極之不合理。鋪排佛爺、紅姐出場，都尚且用了5-6集講他們有多變態、有多「黑人憎」，為何揭曉Parker正式變反派的着墨又會這麼少？更甚就連一集都沒有，只是單靠Dino一個人幾分鐘的自爆就草草收場，實在有點兒得過且過。

殺人集團頭目喎，咁易就俾人殺死？（《殺手》截圖）

最少也應在前幾集內容中，滲透一點Parker早出晚歸、暗示他在秘密訓練的劇情也好。如果說這是編劇故意為之，讓觀眾有想像空間的話，這個「想像空間」就未必太過大了...

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