羅霈穎逝世︳59歲台綜大姐大敢言狂放　一生多情戲稱「只愛西餐」

傳統習俗逢9有災，沒想到一向爽朗直率，在台灣綜藝圈有大姐頭封號的羅霈穎，在59歲還有8天，8月12日就滿60歲時傳出死訊，令演藝圈一片震驚。

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羅霈穎早年是時裝模特兒出身，1980年被電視製作人周遊相中，在華視單元劇《神勇嬌娃》演出，從此踏進演藝圈，後來由倪敏然、張菲領軍的「黃金拍檔」裡擔任助理主持人，在那個秀場年代，成了最美豔的明星。

羅霈穎的個性直衝敢說，從不怕得罪人，前10年談話節目興盛時代，她活躍於各節目中，被找去爆八卦、秀行頭，幫許多節目撐起收視，因為資歷深厚，還跟曹西平一起獲封「綜藝圈千年老妖」，沒想到後來跟利菁因為「送鞋事件」鬧翻，新聞炒了許久，最終兩人為了一雙鞋，弄得老死不相往來。

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前幾年，羅霈穎赴內地發展，在台灣娛樂圈消失，沒想到在當地還被台灣製作人騙錢，難過氣到爆上媒體，但錢也追不回來。這兩年她回台灣，但已決定淡出演藝圈，前兩周，在Facebook上，有朋友問她怎麼這麼久沒上電視？她回說：「退休啦」，過去看盡喧囂，如今選擇過著平淡生活，就算記者要找她聊，她也決定不談，不再現身。另一個原因，是羅霈穎投資房地產眼光精準，雖然東區蕭條，但她仍成功出租，人封「東區羅姐」，這些年光靠收租，已不愁吃穿。

羅霈穎投資房地產眼光精準，雖然東區蕭條，但她仍成功出租，人封「東區羅姐」，這些年光靠收租，已不愁吃穿（節目截圖）

羅霈穎這生有多段感情，但最終沒有結果，落得最後孤家寡人，其實也跟她個性有關，她喜歡遊戲人生，而且不諱言喜歡交外國人，戲稱「愛吃西餐」，去年她還偶爾上節目時坦言：「跟外國人在一起我比較自在，因為他們不知道我是藝人。」她更直言台男在床上都沒前戲，不如外國男子來得浪漫，還懂得給她驚喜，這也是她不選擇台男的原因。

當時她才剛離開一段感情，空窗了一年多，表示因為今年她59歲：「逢9我還是有忌諱，先修身養性比較好，之後過了，看以後怎麼樣再說。」沒想到，還是沒過9這關。

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