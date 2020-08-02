【我要做業主】肥媽樓換樓由木屋搬獨立屋　28歲後生仔靠3招入市

TVB金牌監製張志明、編導黃俊輝和岑應又一驚喜力作《我要做業主》，找來多位「星級」業主肥媽、馮盈盈、翟威廉、鄭世豪、楊潮凱、張秀文等分享上車經驗，更請來地產界人士、置業投資達人、按揭專家以及真實個案業主，了解入市時機及招數，多角度提供買樓攻略，節目一出街即掀起全城熱話！

點撃下圖率先睇星級嘉賓！

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繼馮盈盈和林秀怡分享情侶合資買樓的經驗後，最新一集就輪到物業遍佈內地、英國、馬來西亞、加拿大、澳洲等地，投資物業逾30年的肥媽（Maria Cordero）登場。肥媽率先就帶大家參觀她位於火炭的工廈單位，當被主持胡諾言問道在此工廈有幾多個單位時，肥媽豪氣稱：「以前我就買咗9個單位，賣咗6個出去，而家就做寫字樓……當時就買550呎，賣出去就2、3千蚊呎，回報率都好多倍。」除了有寫字樓，肥媽更將工廈打造成私人服裝間以及擁有各類樂器的排練室，簡直寓工作於娛樂。

首次買樓，肥媽稱當時親吻單位的牆身。（電視截圖）

點撃下圖逐格睇肥媽工廈單位！

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在肥媽30多歲時，她就首次置業以港幣24萬置業，舉家由破爛木屋，搬到大圍金獅花圍一個418呎的單位，之後更細屋搬大屋，以港幣58萬元買入西半山堅道一個700餘呎的單位，再買入窩打老道，再轉買清水灣道獨立屋：「每次我賺咗錢，都會諗下點樣用呢嚿錢去再買大啲嘅屋，但我就唔會買幾間，人哋幫我供幾間，又唔夠膽，驚人哋唔同我租我咪連本都冇埋。」

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肥媽好眼光！

點撃下圖重溫肥媽置業之路！

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肥媽目前就最看好大灣區的單位，她稱：「佢個交通網，個半鐘之內係成個都貫通，而家由荃灣返TVB都個幾鐘喇。我買咗中山，搭船返去9個字咋嘛，我住千幾2千呎，有埋會所，供3千蚊一間，我使得起，人呢最緊要有瓦遮頭。」

肥媽看好大灣區發展！（電視截圖）

而一名真實上車個案的年輕人阿Ken就更厲害，他竟在一年內幫家人由一層樓變三層，就連資深物資投資專家亦大讚。本身與家人同住港島一個單位的他，婚後發現租樓太貴，開始家人商量上車大計，直至到2018年尾，他以自己幾十萬的首期，用父親的名字購入土瓜灣新樓。

之後，他趁特首林鄭月娥宣布放寬按保800萬樓可借九成的時機，即當機立斷買入一個筍盤：「我覺得嗰日一定要買，因為如果個消息係真，之後的樓市都會向上，咁啱金獅花園有個筍盤，平時成交都要430-450萬，但竟然只需要390萬。即刻查一查係咪凶宅，之後就準備支票叫中介過嚟攞支票送過去內地，因為業主在內地可能仍未收到林鄭Plan的消息，就快刀斬亂馬。」

年紀輕輕，相當識諗！（電視截圖）

他更稱除了要快、狠和準之外，亦要靠父幹，他更出最後絕招讓父母將供完的單位加按套現用來買多層：「我同佢哋做加按重按呢個計劃都係為屋企好，咁低息嘅環境，你唔借出嚟去靈活運用個資金就好嘥，當時我好仔細話畀佢哋聽同計算過個風險，當然供款都係我負責。萬一我有咩冬瓜豆腐……我都有幫自己買人壽保險，個保額正正是我借出嚟嘅金額，受益人就寫番父母。」果然想得相當周全，阿Ken以三招，包括儲錢、快刀亂馬以及用人壽保險作為父母加按套現的方式，成功將一層變三層，值得大家參考。

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