言承旭與細20歲「陸版杉菜」沈月談情　大S：你背著我跟誰戀愛？

43歲言承旭與演出過內版《流星花園》杉菜一角的23歲沈月，合作演出新劇《我好喜歡你》3號首播，台版「杉菜」大S特地力撐幫忙宣傳，一席話：「道明寺！你背著我跟誰戀愛？！」再度勾起網友們的集體回憶。

大S 3日在微博上轉發了《我好喜歡你》主題曲的MV，裡面滿滿的都是言承旭與沈月談情說愛的甜蜜畫面，因此她寫道「道明寺！你背著我跟誰戀愛？！ 道：杉菜啊！ ⋯⋯⋯⋯」

大S 3日在微博上轉發了《我好喜歡你》主題曲的MV，裡面滿滿的都是言承旭與沈月談情說愛的甜蜜畫面，因此她寫道「道明寺！你背著我跟誰戀愛？！ 道：杉菜啊！ ⋯⋯⋯⋯」（微博＠大S）

此PO一出，讓網友直呼「感覺你這一聲道明寺，瞬間把我拉回了我的少女時代」、「哇，我們杉菜為道明寺新劇打call啦～」、「你是唯一的杉菜啊 時代的眼淚系列」，而曾在台版「流星花園」演出過青和一角的歐定興，也來湊熱鬧留言「杉菜 要不你跟我青和吧」，這讓網友們都笑稱「20年了真有你的」、「青和你亮了也。。。真的回憶拉回二十年前」。

言承旭半裸show肌，同沈月談情勁甜，按圖睇《我好喜歡你》精彩劇照：

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