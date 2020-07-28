大S露點照曝光？台女星雅維曬陳年照　徐熙媛「舊樣」成焦點

「109臺灣原創流行音樂大獎」即將於8月29日在台北中油大樓國光廳舉辦決賽，當天將有柔米Zoomie、蘇明淵、BCW及葛西瓦等人演出。日前歷屆得獎者雅維．茉芮與邵大倫回娘家，接受「留級玩家」小樹專訪並分享兒時回憶，雅維．茉芮今年再度入圍決賽，她表示十分開心。談到第31屆金曲獎，她表示看好阿爆得獎機率高！

雅維還在節目上分享多張小時候照片，照片驚見大S幼時萌樣，原來她是雅維的表姐，小時候兩家玩在一起，也曾相約戲水，雅維更貼心在「露點照片」上打上小花特別處理。

雅維在節目上分享多張小時候照片，意外驚見大S（前方）幼時萌樣。（新視紀整合行銷提供）

邵大倫受訪表示，上次拿下金鐘獎時剛好生下二寶，一子一女湊成「好」字，心滿意足，也沒有拚第三胎計畫，他笑答：「體力和生活已分身乏術！」近年「轉職」到主持的邵大倫說，音樂永遠是他的最愛，一直都持續著音樂創作，也陸續與幾個製作團隊接洽，但因為手上同時有3個電視節目主持、一個廣播主持，時間有限，近年雖暫緩個人專輯作品，但陸續將與其他音樂人合作。

點圖看更多大S徐熙媛美照▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

同場加映：小S犧牲色相舌戰王柏傑 為蔡依林神助攻入圍最佳MV

+ 6 + 5 + 4

延伸閱讀：

網傳成龍花1.6億安頓「小龍女」 吳綺莉酸「你們説得開心」

哥就是狂！周杰倫直播首秀半小時收一億「斗內」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】