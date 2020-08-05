台灣電競女神阿樂公開100%素顏照　「真面目現形」網民難以致信

有「隱乳女神」稱號的台灣電競實況主阿樂（林妤臻）跨足綜藝節目大受歡迎，真性情的她最近大方公開素顏照，「希望你們不會離我而去。」不少網友都看傻眼驚呼：「不敢相信！」

電競女神真面目令網民嘩然！點圖看阿樂素顏照及更多IG美照▼▼▼

+ 23 + 22 + 21

照片中，可以看到阿樂似乎尚未整理頭髮，看起來仍有點凌亂，可能是光線的關係，膚色乍看暗了一階，但膚質並無太大瑕疵，儘管少了眼影、眼線和唇膏的加持，仍相當有精神，躺在床上狂吸貓的她超萌。

相關圖輯：雞排妹隨身帶安全套？突擊女神香閨揭房中秘密 意外揭素顏真面目（點圖放大▼▼▼）

+ 37 + 36 + 35

看到阿樂這一系列毫無脂粉的自拍照後，粉絲忍不住紛紛驚呼：「像大學生一樣清純」、「素顏一樣美」、「完全可以」、「沒什麼差別啊！」對此，她也不禁笑回：「哈哈哈哈哈變年輕了。」

相關圖輯：景甜極誇雙眼皮突變Pepe？整容失敗後悔埋線：我每一天都想哭！（點圖放大▼▼▼）

+ 19 + 18 + 17

事實上，阿樂前陣子曾分享18歲剛開始開台的超青春舊照，被問到為何現在比較好看時，她哭笑不得地說因為以前不太會化妝，令人意外的是，有不少網友還因此懷疑她有整型，對此，她否認並直言：「有的話我貼這個出來幹嘛？」

阿樂前陣子曾分享18歲剛開始開台的超青春舊照。（IG@alephant_0427）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】