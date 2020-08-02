台灣辣模陳葳15歲出道成名　笑容甜美一見愛上　誘人身材一級棒！

台妹出名從不令人失望，今次介紹的台灣美女陳葳，早在15歲的時候已經因為出席節目而爆紅，升讀大學後更成為校花，得到「世新校花」的稱號，她其後更進軍成為模特兒、直播主持、網紅，於不同範疇都廣受歡迎！陳葳之所以會紅爆，一大特點是其甜到令人一見愛上的笑容，還有傲人的豐滿上圍，性感誘人的身材加上可愛迷人的樣子實在是魅力沒法擋！

陳葳訴15歲時出席《我猜我猜我猜猜猜》的時候爆紅，升讀世新大學後得到「世新校花」的稱號，現年27歲仍然是一名辣模。（IG「vvchen34」圖片）

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陳葳15歲時曾出席《我猜我猜我猜猜猜》而爆紅，升讀世新大學後得到「世新校花」的稱號，現年27歲的她仍然是一名辣模，有近24萬名粉絲追蹤她的IG帳號。

作為模特兒的她，經常都會在社交媒體上分享自己的近況，而網民們看到她的更新時，都會先被她的笑容迷倒，大叫甜美到令人有戀愛的感覺。除此之外，陳葳的IG亦不乏性感福利照，雖然隔住螢幕，但看到她的上圍時，還是有令人透不過氣來的感覺！

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台灣巨乳美女工程師IG大派福利照 Deep V打機曬深長事業線超誘人（IG「stilleecho」圖片／香港01製圖）

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令人不想出院的野性護士 台妹小莓魔鬼身材影寫真誘惑度爆燈！（IG「lilyeast0214」圖片／香港01製圖）

小莓在台灣一間大型醫院病房工作，早前爆紅是因為在討論區上面有人分享她的照片，並附上IG傳送門。（IG「lilyeast0214」圖片）

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