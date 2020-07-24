台黑絲網紅街訪「幾歲破處」　竟遇瘋狂粉絲變態要求：可以踩我嗎

台灣Youtuber「Owen蔗糖男」與網美「小有」日前拍攝前往交大，隨機街訪男學生幾歲破處，過程中訪問到一位電子所宅男聲稱是小有的粉絲，並且當場提出讓小有在大庭廣眾下，用腳踩他的特殊要求，讓兩人當場傻眼。

小有街訪被瘋狂粉絲跟蹤！當面提出變態要求：可以踩我嗎？結局神展開（點圖放大▼▼▼）

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Owen蔗糖男與小有在校園中訪問多名男同學，訪問到一半後掌鏡人突然表示，「那邊好像有一個同學，一直跟著我們」接著鏡頭就帶到一位穿著淺藍色卡通T-Shirt、黑色短褲、黑色短襪搭配藍白拖的同學。於是Owen蔗糖男便請這位同學接受訪問。

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這位同學劈頭就問，「請問你是小有嗎？」。小有當場有些尷尬地說，「對」。同學當場雀躍表示，「我是你的粉絲耶！」並且當場模仿小有跳舞。

小有接著回歸正題說，「你是幾歲第一次？」。同學表示，「我想把第一次留給小有」。這個回答讓小有當場覺得有些尷尬而且傻眼。同學接著表示，「我有一個請求，可以踩我嗎？」。小有再度傻眼表示，「在這邊嗎？現在？」

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接著穿著黑絲襪的小有當場把高跟鞋脫掉，用腳踩已經趴在長凳上的同學，過程中這位同學還不時發出「啊……啊……」的呻吟聲。Owen蔗糖男當場笑噴表示，「這是什麼畫面！」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】