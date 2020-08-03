健身減肥越減越肥？台女星糾正錯誤觀念　激減7kg全靠這兩招

台灣女星李佳穎日前在節目《綜藝玩很大》的真性情形象，再度擄獲不少粉絲，令人驚訝的是，平常穿著包緊緊的她，日前難得在社群網站分享泳裝照，「謝謝姐妹約我。」好身材釣出一票網友狂讚：「原來妳這麼有料！」

照片中，可以看到李佳穎隨興紮起頭髮露出巴掌臉，淡妝格外襯托出天生麗質，絲毫看不出已經37歲了，格外引起討論的是，她難得單穿泳裝入鏡，深藍色款式超顯白，繞頸設計特別流露出女人味。

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罕見露出豐滿北半球和事業線的李佳穎，不只讓許多粉絲眼睛為之一亮，圈內明星好友也驚嘆連連，除了KID（林柏昇）直言讚，安心亞還直誇：「身材很可以！」她看到後則害羞回覆：「我被妳看光光了。」

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事實上，她的體重向來維持在43公斤，前陣子意外胖到50.5公斤，她坦言從未看過5字頭的體重，可說是達到人生巔峰，「前陣子體重機壞了，結果一量整個人嚇到…為了新廣告減肥，2個月就瘦了6公斤，最後微調體重，再瘦1公斤。」

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談到瘦身秘訣，她分享自己在胖的時候拼命健身，結果變成「小熊」，「因為我是圓身，越健身會越壯，之後靠無氧運動，然後調整飲食，控制熱量，常吃納豆、泡菜、酵素等。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】