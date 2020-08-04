Tiger's Talk│高海寧被迫做第三者半年　伍詠薇追撃：你似搶嘢喎

伍詠薇同阿Bob主持的清談節目《Tiger's Talk》無論是主持或嘉賓經常語出驚人，大爆不少圈中秘聞，為觀眾提供大量花生。最新一集，他們就邀請了劇集《殺手》四大美人，包括李佳芯、高海寧、龔嘉欣和江美儀大談對小三的看法和講兩「性」關係，尺度大膽！

《Tiger's Talk》今次的話題相當大膽！（mytvsuper截圖）

曾被老公兩度出軌的伍詠薇亦大方討論男人出軌的話題，她更直認不同年齡有不同的感覺：「到底佢做呢件事，係咪我有問題先？係需要反省，但結論都係一樣只緊要自己開心。如果同一個你都唔舒服，會一直記住呢件事，咁不如唔好一齊喇。」當大家都討論會在對方出軌後，會與對方談論問題所在時，龔嘉欣就直言：「我唔會傾，我覺得得兩條路，一係繼續一齊，大家唔好再提，一係就分開。（佢出咗軌，你都可以繼續同佢一齊？）大家咪講返對唔住，應承唔會再有呢件事發生，我係一個好心軟嘅人，係好耐之前嘅事，但最尾都係分開，我唔鍾意傾，但都會諗。」

伍詠薇曾被老公兩度出軌！（mytvsuper截圖）

龔嘉欣亦直認自己衰心軟！（mytvsuper截圖）

高海寧亦承認曾被分手和被背叛，她更自爆上一次的經歷更成為了小三：「當時梗係會唔開心啦，會問點解仲要呃咗我半年，我真係唔知，我係一個好鬼信任人嘅人。」江美儀亦稱高海寧好純，伍詠薇卻直言：「睇唔出喎，你似搶嘢㗎，你似葉繼歡，我搶硬你呀，唔似輸家喎！」但反而高海寧就笑言次次被人搶：「我覺得係成長經歷嚟，對上嗰次佢好似都同緊嗰女仔一齊，到依家我會覺得好祝福佢哋。經歷完，我都會檢討自己，因為我太信任人......但我都仲係好信任人......我老豆成教我唔好聽人講嘢，要睇人點做，我覺得係真嘅。」

高Ling被迫做小三！（mytvsuper截圖）

點撃下圖重溫伍姑娘攻撃高Ling，火藥味濃！

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他們更在節目大談特別的性愛場所，江美儀就大膽稱是洗手間：「沖沖吓涼幾方便呀。」Ali就害羞稱是：「合法場地。」，而龔嘉欣就稱要學習：「男人真係鍾意新鮮同剌激，聽多啲有經歷嘅朋友，我覺得要學嘢。」

【殺手】龔嘉欣演技大突破成視后大熱 入行13年陷8次三角戀風波

Ali幾乎全程陪笑，相當口密！（mytvsuper截圖）

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