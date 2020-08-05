羅霈穎逝世︳活得超養生卻猝死　台醫指1種暗病單身獨居女最常見

台灣「綜藝千年老妖」羅霈穎（原名羅璧玲）3 日驚傳猝逝家中，享年59歲，消息震驚演藝圈。資深媒體人許聖梅透露，羅霈穎長期有失眠困擾，還曾赴身心科求助，醫生表示此情況若發生在「單身獨居」的女性尤其嚴重。

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許聖梅日前上《新聞挖挖哇》談起羅霈穎，表示雖然羅霈穎飲食相當養生，「比較嚴重的問題是因長期有睡眠障礙」。她表示，羅霈穎生前雖然有抽菸的習慣，但她飲食食量不大且相當養生，曾經與她在大陸錄影碰過面，發現她會自製蔬果汁、煲雞湯帶到現場喝，但羅霈穎比較嚴重的問題是因長期有睡眠障礙，加上已到更年期，所以後來羅霈穎才會常上診所希望能藉此改善這個困擾已久的問題。

節目中外科劉醫師則指出，睡眠障礙若發生在單身獨居的女性中的話，問題其實挺嚴重。他坦言，睡眠障礙事實上是現代社會普遍的疾病，只是有的人不願意去找醫生。劉醫師直言，現在的人其實有很多睡眠上的問題，可惜的是沒有真正去了解，其實有些人是因生活太緊張，導致睡眠呼吸中止症，這種狀況往往到老年後，肌肉缺乏彈性時，睡覺後身體肌肉放鬆則容易壓迫到呼吸道，會導致睡覺睡到一半突然沒呼吸，如此將會造成腦中缺氧，久而久之罹患老年癡呆的風險恐增高。

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