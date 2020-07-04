正義聯盟｜鋼骨開po鬧導演片場蝦蝦霸霸　「DC縱容一切濫權行為」

早前落實會在HBO Max釋出導演Zack Snyder版本的《正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League），電影將於2021年上映，預算更高達3000萬美元（約2億3000萬港元）。

近日飾演「鋼骨」（Cyborg）一角的雷菲沙（Ray Fisher），開聲指控曾被導演佐斯韋頓（Joss Whedon）欺負。

飾演「鋼骨」的雷菲沙指控曾被佐斯韋頓欺負。（電影劇照）

雷菲沙開po鬧爆導演片場專蝦蝦霸霸。（Twitter擷圖）

雷菲沙近日在Twitter開post，講到佐斯韋頓在拍攝現場專欺負人，個性囂張跋扈、鍾意鬧人又不專業，更大膽點名DC的負責人Geoff Johns和製片Jon Berg，指責兩人縱容佐斯韋頓濫權，兩人同樣都是黑手！

不過Jon Berg對於雷菲沙的指控表示不同意，直言不是雷菲沙所說，反指雷菲沙不專業，不配合拍攝，當中一幕片方希望「鋼骨」可以說出漫畫中口頭禪「Booyaa」，但雷菲沙卻不願意，非常不配合，結論誰是誰非目前則不得而知。

Jon Berg反指雷菲沙不配合拍攝，就連漫畫中「鋼骨」口頭禪「Booyaa」都不願說。（電影劇照）

2017年當Zack Snyder仍在拍攝《正義聯盟》時，因女兒自殺身亡令他跟太太悲傷不而，後來退出了拍攝工作，更拜託了好友兼是《復仇者聯盟》導演的佐斯韋頓接手。

但就因為佐斯韋頓接手後，將本來Zack Snyder的設定推翻了，足有80分鐘劇情都跟原先設定有極大出入，不過幸運的是經過一眾演員、影迷長期的請願，來年終於可以睇到Zack Snyder版本的《正義聯盟》。

華納落實將會重製薩克薛達（Zack Snyder）導演剪輯版的《正義聯盟》。（官方海報）