【正義聯盟】知情人士爆大驚喜　DC「棄」將獲邀回巢客串導演版

粉絲期待已久的《正義聯盟》導演版（Zack Snyder's Justice League），終在上月宣布將在明年HBO Max上映，而官方早前也釋出了導演版的首條預告。雖然預告短短35秒，但暗黑風格重現，還見到導演一直所說的終極大反派Darkseid。

雖然外媒曾傳出六位主演不會為導演版再補拍，但近日知情人士爆料，華納正斟介一位讓人意想不到的演員短暫回巢，究竟是誰呢？

《正義聯盟》導演版將在明年於HBO Max首播。（官方圖片）

據Grace Randolph指出，曾飾演綠燈俠的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）有機會在《正義聯盟》導演版客串登場：「我從第二個渠道都聽到此消息（綠燈俠客串《正義聯盟》導演版），看來這傳言屬實。我可以肯定賴恩雷諾士的綠燈俠會在《正義聯盟》導演版出現。」她最後還提到目前華納兄弟正努力完成這筆交易，並稱導演及演員都對此非常感興趣。Grace Randolph在26歲開始撰寫DC漫畫《Justice League Unlimited》，但翌年就轉投Marvel漫畫，推出以年輕女復仇者為主角的《Her-oes》，所以Grace Randolph獲得這消息一點都不出奇。

Now that I’ve heard it from a second source it seems word is indeed getting out



and so I can confirm the #SnyderCut cameo I’ve been teasing is indeed Ryan Reynolds for #GreenLantern!!



I’m hearing WB is working on putting the deal together now to make it official!#DC #DCEU pic.twitter.com/CpaMSD99Im — Grace Randolph (@GraceRandolph) June 23, 2020

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其實賴恩雷諾士曾主演DC電影《綠燈俠》，電影當年在2011年上映時口碑及票房都甚差。雖然電影最終在全球獲得約2.19億美元收入，但僅比2億成本多出約1,900萬美元。之後賴恩雷諾士在2016年加盟Marvel，並主演《死侍：不死現身》（Deadpool）及續集《死侍2》（Deadpool 2）。最終，他還憑前者入圍角逐第74屆金球獎的最佳音樂及喜劇類電影男主角，一洗綠燈俠的污名；而這兩部《死侍》電影除了獲好口碑外，更為當時的發行商二十世紀霍士（20th Century Fox）進帳約15億美元。雖然死侍如今回到迪士尼手上，但已經宣布會開拍第三集。

賴恩雷諾士主演的《死侍》系列電影，全球票房約15億美元。（《死侍：不死現身》劇照）

賴恩雷諾士在過往經常用「綠燈俠」來自嘲，而他如今又是Marvel電影的主角，理應不會再涉足DC的電影。然而在去年慶祝《正義聯盟》上映兩周年之際，當時多位主演，如「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）及積遜莫瑪（Jason Momoa）等曾力挺《正義聯盟》導演版，當時賴恩雷諾士在宣傳新戲《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground）時都開聲力撐：「說實話，我認為在做愛時都應該要大叫『推出導演版』（Release the Snyder Cut），是我不好。」

在《綠燈俠》後，賴恩雷諾士轉投Marvel電影，飾演死侍。（《死侍：不死現身》劇照）

值得一提的是，有傳Marvel Studios總裁Kevin Feige對死侍不大感興趣，導致與賴恩雷諾士出現分歧，而漫畫作者Rob Liefeld在上月初都開火炮轟Marvel Studios，並指《死侍3》或會消失；另外，美國導演兼Zack Snyder的好友Kevin Smith曾在去年確認，指Zack Snyder曾計劃在《正義聯盟》第二集及第三集加入綠燈俠及其團隊。如今種種原因加起來，莫非賴恩雷諾士真的會回巢客串《正義聯盟》導演版，影迷拭目以待。

莫非賴恩雷諾士真的會回巢客串《正義聯盟》導演版，再次變身為綠燈俠。（《綠燈俠》劇照）