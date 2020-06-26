《孫楊傳》宣布籌拍一日即刪走　網民一語道破︰邊個肯演？

中國泳壇「健將」孫楊名聲狼藉，不單單因為他的無禮事跡，更因他早前拒絕接受藥檢測試，最終被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年。現年29歲的他，被禁賽8年的話，最快都要等到37歲才有機會重新參賽，到時錯過了運動最巔峰階段，肯定不復當年勇，加上泳壇人才輩出，孫楊的游泳生涯或許要告一段落。

日前中國內地就有消息指，有電影公司打算籌備以孫揚事跡為題材的傳記電影《孫楊傳》，將他的人生故事都搬到大銀幕上，不過最新消息指該電影疑似胎死腹中。

孫楊被國際體育仲裁法庭（CAS）判處禁賽8年。（中新社）

「媽寶男」電影

從CCTV6電影頻道《中國電影報導》官方微博得知，有指孫楊的傳記電影《孫楊傳》正在籌備當中，但網民反應偏向一面倒，紛紛大數孫楊過往的醜聞，直指根本冇人想睇，感到很丟人臉。又指如果像李娜、劉翔、郎平等這些運動員，有滿滿的正能量當然冇問題，可是要將這位「媽寶男」作為電影題材還是可免則免了，更有人指最重要的一點是︰「邊個會夠膽或者肯演？」

孫揚惡行衝出國際

孫楊過往的醜聞多不勝數，一時問人他的洗腳水好冇飲？又試過因為無駕駛執照而駕駛保時捷跟巴士相撞、在仁川亞運會上接受訪問時直踩日本國歌很難聽、熱身時曾試過跟巴西女子游泳隊員發生爭執，以上等等一連串的事件只突顯出孫楊的個人質素，最近又講明他被判決禁賽8年，究竟有邊個演員肯出這樣的一個角色呢？

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有網民留言推薦鄭愷出演。（網上擷圖）

不過依然有網民留言為電影角色提供人選，寫下「誰來演，鄭愷個性挻合適，就是個子太矮了。」

有留意內地綜藝節目的，應該對鄭愷不感陌生，事實上他因為參加《奔跑吧兄弟》爆紅，另外亦有拍過不少電影，其中在2017年更出演DC超級英雄電影《正義聯盟》，扮演蔡瑞安，第四代「原子俠」（Atom）一角，可惜的是戲份完全被刪，早前流出的劇照中，有人向導演Zack Snyder提問「這人是誰？」他只簡單回應︰「Ryan Choi（蔡瑞安）」未知在他剪輯的《Zack Snyder's Justice League》版本中，能否再見到鄭愷呢？

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