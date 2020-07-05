BANDAI TAMASHII FEATURES 2020 展品集 復仇者/DC/星戰 美系SHF

遊戲動漫
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BANDAI BANDAI TAMASHII FEATURES 2020 萬代玩具新品展覽，大show SHF 超合金魂 高達 幪面超人 龍珠 復仇者新作！原定7月4日至5日於秋葉原免費開放，受疫情影響改為主閉門網上展，改於網頁公開新作，並讓指定業界人士入落參觀，即睇網上大量玩具新作圖片。

TAMASHII FEATURES 2020 日系SHF介紹：（點擊連結

美系英雄電影篇

MCU 漫威電影宇宙 第一章完結後，因肺炎影響全球公眾活動，新作遲遲未上。BANDAI決定將《復仇者聯盟：終極之戰》Endgame 一些主要角色重新推出更精美的新版。下圖是最新公開的網上限定 SHF Iron man Mark 85「I AM IRON MAN」edition。(8800日圓／11月發售)

Tony最後啟動無限手套救世的「I AM IRON MAN」edition，應該會是最後最終極的Endgame 鐵甲奇俠SHF了。（Tamashii.jp圖片）

「Final Battle Edition」繼美隊／鐵甲奇俠及蜘蛛俠後繼續有新作：滅霸／肥雷神／奇異博士。

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《Birth of Iron Man》：3款以首集《鐵甲奇俠》電影為主題的Tony Stark / Iron man Mark 1 SHF （Tamashii.jp圖片）

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DC電影方面，有最新作《神奇女俠1984》版本的Wonder Woman，頭雕面相非常出色。

《星球大戰》以一套劇集《The Mandalorian》起死回生，當中的角色將繼續推出SHF

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圖片來源：Tamashii.jp/amiami

BANDAI TAMASHII FEATURES 2020展品 真骨/幪面超人/龍珠 日系SHF
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