38歲余文樂準備割愛賣走香港多架名車　為家庭賺奶粉錢定居台灣？

余文樂於2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，並於翌年宣布太太誕下兒子余初見（Cody），自此經常香港、台灣兩邊走。受疫情影響，余文樂2月開始已經與太太及兒子一直留在台灣沒回香港，再加上他上個月宣布太太再懷孕兼快要成為兩個小朋友的爸爸，令愛車又愛「勞」的余文樂決定修心養性將香港的名車賣走，儲奶粉錢之餘亦為在台灣長住做準備。

余文樂準備在台灣長住。（Instagram：@lok666）

余文樂一向是愛車之人，近年在香港、台灣都買入不少名車，他5年前他豪擲3000萬港元買保時捷911 GT3RT跑車做新年禮物，後來又大手買入400萬港元的林寶堅尼超級跑車，530萬港元起跳的麥拿倫（McLaren）及240萬港元的BENZ等等。有指余文樂的好友見他長期住在台灣，開玩笑叫他賣走香港的車，一來可以有錢傍身養一對子女，又讓他們可以「執平貨」，結果余文樂真的正在認真考慮割愛。

余文樂一向是愛車之人。（Instagram：@lok666）

有指余文樂準備賣在香港的車。（Instagram：@lok666）

余文樂有意長住台灣亦有跡可尋，他在香港並沒有任何物業，他住的淺水灣花園獨立別墅都只是以月租12萬租住，直到結婚生子後於2年前在台北以2.8億台幣（約7400萬港元）買入豪宅頂禾園的8000呎單位，成為他手上第一個物業。

余文樂2月開始已經與太太及兒子一直留在台灣沒回香港。（Instagram：@lok666）

另外，余文樂作為一個潮人亦非常熱愛儲名錶，其中他最愛的就是勞力士（Rolex），Submariner（水鬼）、GMT-Master、Daytona（地通拿）等等都是他的囊中物，當中亦有不少限量或絕版「勞」，有傳他所有名錶合計足以買到一間豪宅，不過似乎暫時他仍未有意割愛折現，可見勞力士在他心中的地位還是未能夠被動搖。

余文樂經常在Instagram曬名錶collection。（Instagram：@lok666）

余文樂非常熱愛收藏名錶。（Instagram：@lok666）

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