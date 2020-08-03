SHINee泰民公開1700呎歐陸複式豪宅　樓價逾2000萬內部竟超務實？

韓國男團SHINee成員泰民出道至今逾12年，近年他積極發展Solo歌唱事業，以精湛的舞蹈實力榮封「韓國舞王」，更是吸金力十足的全能藝人。早前韓國節目《TMI NEWS》公開了現役男偶像所居住的豪宅樓價排名，26歲的泰民排名僅僅次於Super Junior隊長利特、2PM成員玉澤演及BIGBANG隊長G-Dragon，因此令不少人對泰民的豪宅內部長什麼樣子感到非常好奇。

泰民出道12年，現已成為韓國的全能藝人。（Instagram：@lm_____ltm）

泰民（左二）是SHINee中年紀最小的成員。（Instagram：@bumkeyk）

泰民日前拍片分享家中日常，終於公開了他位於江南區的複式豪宅內部。在影片中，泰民的住宅裝潢走簡約風格，屋內傢俬不外乎都是白色或淺色為主，而地板和牆壁都是木紋。客廳相當空曠，窗邊放有一大座三角琴，而且放置一部超大電視，一關燈就馬上變身私人影院。

泰民的客廳相當闊落。（YouTube：SHINee）

泰民的住宅走簡約風。（YouTube：SHINee）

由於他獨居生活，因此廚房亦是開放式，不過如果要下廚的話，地方還是相當闊落，而且設備齊全，入牆式大焗爐、微波爐、雙門雪櫃等等應有盡有。

相比起大家想像的奢華風格，泰民的家顯得務實得多！（YouTube：SHINee）

泰民所居住的高級住宅「清潭洞Paragon」位於首爾富人集中地江南區，建築面積為49坪（約1743呎），實用面積為46坪（約1634呎），而且擁有極佳景觀，不但能夠俯覽漢江景色，亦可以望到首爾樹林，更有個超大露台望個飽，難怪連權相佑夫婦都選擇住在該屋苑！

「清潭洞Paragon」是歐陸式的建築。（《TMI NEWS》影片截圖）

景觀一流！（《TMI NEWS》影片截圖）

由於位置好又擁有好的校網，再加上歐陸式的建築外形，令該屋苑近年樓價飆升，泰民於2017年以23億韓元（約1493萬港元）買入的複式單位，現已升至32億韓元（約2078萬港元）。雖然泰民是現役男偶像中豪宅樓價最高的第四名，但相比起大家想像的奢華風格，泰民的家顯得務實得多！

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