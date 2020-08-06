【殺手．劇透】黎耀祥、陳豪為愛終極對決　大結局再死三人？

《殺手》大結局（第30集）劇透。

《殺手》上回第29集講到，殺手獵人正在尋找下一個目標，剛遇上易蘭（龔嘉欣飾），好大可能易蘭就會遭毒手，因為她認識啟揚，防備心降低。Dino勒索殺手獵人，否則會揭穿其身份，啟揚被威脅，隨時會把Dino殺掉。閻武猜出紹秉留下字條的用意，終有所發現。喬星從殺手獵人的物品中，赫然發現雅雯的遺物，很有可能他打贏了Monster（易宇航飾），盛怒之下找殺手獵人報仇。閻武得知素之失蹤，擔心其安危，出手阻止喬星報仇。殺手獵人威脅喬星，已捉走了向茜。

重溫上集精彩內容：

+ 40 + 39 + 38

以下內容有劇透，逃生門在此：

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下集預告：

+ 6 + 5 + 4

今集第三十集大結局（8月7日）就會講到，素之（麥明詩飾）出事，閻武（黎耀祥飾）在醫院憂心不已。喬星（陳豪飾）心情暴躁，玉鳳（吳業坤飾）又到咖啡店質問他，指有證據證明喬星是殺手。查理（鄭子誠飾）為喬星安排離港途徑，提議只有一個方法才可了斷。閻武不理淑嫻（江美儀飾）的阻止，堅持要找喬星決鬥。兩大殺手之王閻武與喬星，終於來到對決的時刻……

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