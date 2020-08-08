野生羅志祥神隱106日蒲頭煲煙食好西　親口回應搣甩10kg準備復出!

羅志祥（小豬）自4月被前女友周揚青大掀情變始末後，銷聲匿跡至今106天，連上個月41歲生日也低調到不行，只在網路上感謝粉絲祝福；不過他今（6日）現身內湖某餐廳用餐，讀者向《ETtoday星光雲》爆料，他身邊僅有幾名圈外好友陪伴。

羅志祥日前現身內湖某餐廳跟朋友用餐，體態瘦了不少：

小豬好友出來食煙透氣時，他也跟著走出，探頭張望四周，疑似在觀察是否有被媒體跟拍，後又掉頭進入餐廳；小豬整個人雖然戴著黑帽子、黑口罩，但一頭金色過肩長髮相當搶眼，加上一身黑色打扮潮味十足，仍然會讓週遭人多看幾眼，而他看起來似乎也瘦了許多。

《ETtoday星光雲》記者趕往現場，上前表明來意，並向小豬關心近況，他表情雖頗為驚訝，但還是貼心詢問記者口罩是否戴得太高，記者關心他身體狀況，是不是真的有瘦，他大方坦承：「對啊！瘦了10公斤。」至於外界關心他何時復出，他則低調表示：「想先陪陪家人。」隨即和友人上車離去。

小豬行事低調，經紀人透露他近況都在鍛練身體，包括打籃球、滑浪、打高爾夫球、甚至先前還透露要參加社區的桌球大賽，相當勤於運動。除了沈澱，也維持體態，好為之後復出作準備。

小豬被周揚青爆料分手後，曾選在「520」發表7000字長文回顧與女方的九年情，表面「又長又臭」，原來內藏8大愛情密碼，似是力求挽回伊人，惟如今此情不再，按圖即睇：

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】