羅志祥(小豬)近日被網民發現已在社交網站取消關注周揚青,這一個舉動又牽起了一連串的小風波。 結束一段戀情,分手時無論撕破臉與否,腦海中依然會保留與前度曾經快樂過的那段美好時光。回憶無法隨時間一併抹去,時不時還是會記掛前任。分手後,有些人選擇在社交網站上取消追蹤前度,來幫助自己忘得一乾二淨,避開前任的消息,真的有助走出情傷嗎?

羅志祥被網民發現已在各社文平台上取消關注周揚青。(showlo@IG)

羅志祥(小豬)取消關注周揚青復合無望 被網民發現仍情留「蝴蝶姐姐」愷樂?

周揚青毀滅式分手文讓羅志祥形象一落千丈,「多人運動」事件鬧得沸沸揚揚,事業受重創後羅志祥只能神隱,偶爾在社交網站上傳幾張照片。雖然分手後羅志祥沒有立即取消對周揚青的關注,不過女方一分手便火速取消關注小豬所有的社交平台。近日,羅志祥也被發現在IG上取消了對周揚青的追蹤,抖音賬號上唯一關注的周揚青也已刪除,打破早前網絡上盛傳兩人復合的謠言。

羅志祥與周揚青9年情完結。(羅志祥@微博)

早前周揚青與羅志祥(小豬)被盛傳復合:(點閱下圖查看)

相信仍然有一部分粉絲期望羅志祥與周揚青能夠重拾9年情再復合,不少網民找出蛛絲馬跡揣測兩人早已復合,謠言四起的情況下羅志祥與周揚青兩名當事人相繼開腔闢謠澄清,周揚青曾留言表示「所以還要啥男友,有姐妹就夠」否認傳聞。羅志祥更發表嚴正聲明,指有人惡意捏造損害其名譽的不實消息,或會採取法律行動,强硬態度預示兩人感情已徹底決裂。

羅志祥發佈官方聲明對與周揚青復合一事闢謠。(羅志祥工作室@微博)

分手風波後周揚青與羅志祥兩人各自主力打理自己的服裝品牌,周揚青在微博上除了分享自己的時裝美照,還不時展現與好友夜蒲的多姿多彩生活,反觀羅志祥則顯得十分低調,只偶爾上傳幾張圖片宣傳自己主理的服裝品牌。

周揚青走出羅志祥情傷生活多姿多彩:(點閱下圖查看)

網傳羅志祥(小豬)情留「蝴蝶姐姐」愷樂?

近來羅志祥被發現從微博、Instagram到抖音都已經取消關注前女友周揚青,不過卻被眼尖的網友發現他微博並沒有取消對「蝴蝶姐姐」愷樂的關注,引發無限聯想,更被網民揣測他仍留戀「小三」愷樂,選擇不斬斷關係。

有網友發現羅志祥(小豬)微博仍關注愷樂。(羅志祥@微博)

羅志祥(小豬)偏心愷樂,對她比對周揚青好的證據?(點閱下圖查看)

因消息被大肆報道後,羅志祥疑為「息事寧人」,在微博上也取消關注了蝴蝶姐姐。近日羅志祥迎來41歲生日,在微博上發文感謝大家的祝福,不過仍然有不少網友不留情面地留言:「滾吧!」、「別想復出」、「不用謝,滾吧!」等字句,復出機會仍然渺茫。

羅志祥(小豬)潛水多時後上傳個人生活照:(點閱下圖查看)

分手後是否應該取消關注前度「斬纜」?

想起前度心仍然隱隱作痛,明明想要徹底刪除所有與她或他相關的痕跡,卻遲遲不肯狠下心來。在社交平台上仍然追蹤前度的帳號,忍不住關注他們的動態,甚至會被他們的一舉一動牽動情緒。究竟分手後是否應該取消關注前度?

許多人分手後仍然不捨得刪除前度?(Ben Kolde/Unsplash)

逃避不代表真正走出傷痛

美國亞利桑那大學臨床心理學教授David Sbarra和康乃爾大學人類發展教授Cindy Hazan研究發現,分手之所以會如此心痛,就和咖啡成癮者突然失去咖啡的原理一樣,會有焦躁不安、失眠、胃口時好時壞等症狀。許多人為了快些走出分手陰霾,選擇斷絕一切與前度相關的消息,不向人傾訴心聲,且對前任閉口不提。

事實上這樣做只是一種逃避行為,並不代表完全放下上一段感情。亞利桑那大學有研究顯示,去想、去談論分手,其實是有療效的。刻意去忘掉前任時,偶然知道對方的消息,反而心情更容易受到影響或更悲傷。因此研究指出,接觸前任的消息並不完全是壞事,因為真正走出分手傷痛的人,不會輕易觸發對前任的感情及親近的渴望。

你選擇刪除前度賬號還是繼續保留?(Anthony Tran/Unsplash)

不要因為一次失戀 而錯過了之後的幸福

分手後的過渡期自然十分難熬,但總有一天能夠走出傷痛,即使戀愛結局不如預期美好,至少彼此曾在生命中留下深愛過的痕跡。無論選擇追蹤前度與否,分手也是自我成長的一個經歷,痛苦只是其中一部分。每段痛徹心扉的付出,都是珍貴的禮物,而最圓滿的結局就是各自安好,走自己想走的路。

分手後想刪除前度帳號? 前先問問自己以下幾個問題:(點閱下圖了解)

參考資料:Marlynn Wei 〈5 Questions You Have to Ask Before Unfriending an Ex〉