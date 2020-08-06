《三十而已》陸版韓素希張月遭瘋狂狙擊　曾同羅志祥合照都係罪？

25歲「陸版韓素希」張月在都市劇《三十而已》飾演最強小三林有有，在劇中勾引李澤鋒手段高超，還欺負童瑤得人疼愛的兒子，種種行為讓人恨得牙癢癢，被網友封為「高段位綠茶」，連日來狂被觀眾唾罵，連2017年合照羅志祥都被挖出，成為攻擊目標之一。

張月在《三十而已》飾演最強小三林有有，出盡手段勾引女主童瑤老公李澤鋒：

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文靜秀氣的張月其實有搖滾一面，2017年參加選秀節目《天生是優我》，羅志祥擔任她的女團導師，張月在節目中以華晨宇《我管你》展現實力唱功，團體也參加過羅志祥上海演唱會表演，張月曾表示羅志祥是「世界上最好的教頭」。

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由於張月精湛詮釋「林有有」，吸引不少惡毒網友謾罵，「幹嘛要做小三」、「我說你真的適合這個角色」、「現實裡和羅志祥一腿，電視裡是小三，本色出演嗎？」，粉絲紛紛跳出來幫張月澄清：「大哥，你去把《天生是優我》看完，在來說，羅志祥本就是她老師」。令張月不堪網友騷擾，將微博半鎖留言，只允許關注7天以上的粉絲評論。

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