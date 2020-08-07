殺手．劇評｜堪稱本年度TVB「神劇」　解構劇中兩大優點三個通病

無綫（TVB）劇集《殺手》終於大結局，姑勿論大家對最後一集的喜惡與否，結局有多少不合理之處，《殺手》這部劇集暫時可算是全年，甚至乎是近年最佳、最成功以及最有話題性的劇集。《殺手》的可觀性與《降魔的》和《金宵大廈》相若，稱它為「神劇」亦相當適合。

果然最後一集就係兩大主角對決，講真劇情有啲老套...（《殺手》劇照）

人物性格塑造出色

此劇的優點其實十分多，《殺手》較為着重於人物的描寫，以及以人物為主線，再以推動劇情發展。即是喬星Zero（陳豪飾）和閻武（黎耀祥飾）的個人故事為主線，繼而加插其他人物，例如嫻姐（江美儀飾）與老公的愛情故事、Cash（李佳芯飾）的單親媽媽故事線、佛爺（李成昌飾）和紅姐（樊亦敏飾）的故事、Parker（謝東閔飾）的黑化之路以及易蘭（龔嘉欣飾）的感情世界等等。

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以人物帶動劇情，好處當然就是角色夠立體，尤如生活在你我之間的人，令人有一種「真係有呢個人存在」。人物好睇，自然就吸引到觀眾。

《殺手》中每個角色的設定立體到可以獨立拍攝一套短劇。（《殺手》截圖）

如果《殺手》拍攝外傳劇集的話，佛爺（李成昌飾）應該是最佳人選。（《殺手》截圖）

小人物、配角有發揮值得加分

再引申下去，除喬星Zero（陳豪飾）和閻武（黎耀祥飾）兩大主角外，配角們佔的戲份亦相當重而精彩，就算是陳查理的老婆Yumi（孫慧雪飾）、「殺手獵人」Monster（易宇航飾）、小秉（林景程飾）和Kill Bill（戴耀明飾）這些劇集小角色均有機會發揮，亦是難得一見兼值得一讚的。還是那一句，「神劇」與否，觀眾往往就是着眼於這些細節位。

如果大家仲記得Kill Bill（戴耀明飾）性格係點，屋企有老婆仔女要養，到佢死嗰時會覺得佢可憐的，其實即係話個角色有現實感，描寫得好成功。（《殺手》截圖）

至於劇中角色的演技如何，就請大家移玉步到以下文章：

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Monster（易宇航飾）雖然死得快，但係都有發揮空間。最少我知道佢好打得。（《殺手》截圖）

另一個成功例子就是方太（馬海倫飾）。（《殺手》截圖）

《殺手》犯三個「TVB劇通病」

雖然《殺手》一劇優點多多，但仍然存有不少例如談情戲過多的「TVB劇通病」。

感情戲過多減少刺激感

上一篇短評中亦提及過，在長達一個星期劇情中，只是圍繞着Parker和Megan（麥明詩飾）之間的感情戲。現在看來，是為了Parker的黑化以及Megan出事的橋段而刻意安排，合情理但同時也放慢了「佛爺」所帶來的高潮，由高潮直接掉入「低潮」，難怪觀眾會叫悶。其實這個通病只出現在16-20集這一週，雖不完美，但屬可接受範圍內。

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劇情高潮來得太遲，後8集變咗劇情大暴走。（《殺手》截圖）

尾段才進入高潮 太拖戲易流失觀眾

雖然Parker由劇集中段就已經出現，但黑化的鋪排依舊不足。如果他是劇中引致兩大主角在最後一集大結局對決的導火線，是不是應該安排他早幾集「黑化」會更好呢？再說，引致Parker黑化的「佛爺」之死，應該安排在中段第15集左右，預留更多情節鋪排Parker的黑化、內心世界，又或者加插一整集予他Solo，好等觀眾了解更多他的內心世界。

小秉（林景程飾）呢個角色好突出。（《殺手》截圖）

在第22集「佛爺」和「紅姐」死後才將Parker正式黑化，實在有點浪費這個角色以及人設。本可將關啟揚捧成一個類似DC電影中的「小丑」，但結果只變成一個精神有問題卻功夫差勁的變態殺手，連「殺手獵人」都稱不上。退一步講，其實《殺手》應該安排多些主要角色「去死」加快劇情推進。畢竟，殺手就應該有人死先好睇！

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《殺手》第29集。（《殺手》截圖）

想必大家都留意到，近幾集的劇情大暴走之外，還出現了不少BUG位（不合理的劇情），例如，Parker為什麼會將自己殺死雯雯（江嘉敏飾）的殺人片段，留在自己的手機上？再者又點解會將手機留在酒吧檯面上？第29集中，為什麼一個普通的變態殺手可以在兩大殺手之王的眼皮底下走甩？Cash用鐵釘打暈了Parker，點解又沒有「補刀」？如果當時順手殺了Parker，Cash自己就不會有後來險死的結果...

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