殺手│ 何遠東收養兩隻流浪貓女　結果搞出貓命　同性貓也可懷孕？

TVB劇集《殺手》本周播出結局篇，劇情日漸緊湊起來。今晚播出的第26集，飾演殺手獵人Dino的何遠東，將會在今集殺害兩個重要的人物，企圖接管Overbeck！到底劇情會怎樣發展呢？就留待觀眾們親自揭曉！ 正所謂戲如人生，何遠東的現實生活亦曾經出現無數戲劇性的橋段，例如他十多年前收養的兩隻貓女，竟然會搞出貓命，無故懷孕誕下4隻貓B！

何遠東家裏養了三隻貓咪，分別是「何文田」、「何葉飯」和「何二筒」。（Instagram圖片：fattung924）

何遠東在16年前收養了2隻貓咪，當時他還在香港演藝學院讀書，某個風雨交加的晚上，他放學行經中環，不經意看到路邊有個紙箱載著兩隻小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他不忍心兩隻可憐的小貓流落街頭，便把牠們帶回家，並為牠們取名為「何文田」、「何葉飯」。後來，他帶小貓到獸醫診所檢查，醫生指牠們都是貓女，不怕亂搞男女關係。沒想到，怪事在幾個月之後發生了，何葉飯的肚子竟然脹起來，最後還誕下四隻小貓......

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最後他收養了貓B「何二筒」，其餘3隻小貓送給親友領養。何遠東在畢業後投身演藝圈，工作日漸忙碌，貓咪平日主要由他的父母照顧，他爸爸更把貓咪視為「金叵羅」，知道貓咪喜歡食蝦、蟹，甚至會特意為牠們煮蝦，還會親自剝殼！

雖然何遠東平日工作繁忙，每當空閒他都會回家探望貓咪，所以在他的Instagram不時都會看到貓咪們。據悉，貓咪的美容還是由他親自打理。

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