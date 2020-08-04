【殺手專訪】龔嘉欣拍劇周身傷　最懷念家庭溫暖：有湯飲就好開心

龔嘉欣為了演好集《殺手》中易蘭（Dark Angel）一角，可算是付出所有心血，無論吊威也、凌空飛踢以及耍刀等，都是親身上陣。跌傷撞瘀不在話下，其實她還試過刮傷臉頰、斷手指筋和割傷小腿，最後要入院縫針。

為一套劇弄至周身傷，難道家人不會反對嗎？龔嘉欣笑着說：「我都冇講自己整親手。」

要一個冇武打底子嘅人突然間變職業殺手，真係唔容易。（《殺手》截圖）

她說：「佢哋唔會特別問，都係默默支持啦，我哋一樣都係『默默型』，哈哈。佢哋唔會因為睇到咩新聞就嚟問我，從來都唔會。（手指傷咗都冇問？）我都冇講，唔知佢有冇睇到新聞。我唔講，佢又唔提，我說唔會講㗎啦，其實係唔想佢擔心。」

原來龔嘉欣個性都好堅強。（梁碧玲攝）

鏡頭大多飾演柔弱小女子的龔嘉欣，現實中其實個性硬朗、堅強而獨立，甚至有些「有淚不輕彈」的剛陽味。她續說：「佢哋問：『點吖？』我就答：『OK吖！』其實係辛苦嘅，問：『食咗飯未？』就答：『食咗啦！』實質係未食嘅，哈哈，其實只係唔想老人家擔心。」

龔嘉欣最愛的就是家人煮的住家飯。（梁碧玲攝）

談起家人與她之間的回憶，她微笑着說：「對我嚟講，煲啖湯，煮一個住家飯畀我食就已經好開心。自己住咗耐，比較難食到住家飯，有碗湯飲吓就好開心㗎啦。」

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