【乘風破浪的姐姐】孟佳被出局網友不服　王霏霏爆喊不捨好姐妹

時下最受歡迎的內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》愈來愈精彩，在過去兩場團體PK戰之後已經淘汰10位姐姐，有得留底的20位姐姐就繼續分組PK。而在最新一場公演表演中，前韓國女子團體 miss A中國籍成員孟佳就慘遭淘汰，賽果令不少網友不服，還一度懷疑節目的投票機制出問題，還登上熱搜廣受討論。

孟佳在第三場公演中遭淘汰。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

在第三場公演表演中，分成五人團四小組的姐姐就要派出隊中一人出來Solo，所得分數之後就會加入團體分數中。而孟佳團隊就派出她自己出來Solo，在韓國曾做過練習生的她實力有目共睹，在這個環節當中她則表演「甩手舞」，手部舞蹈動作非常複雜，亦看到不少觀眾目不轉睛，但沒想到唱跳俱佳的她竟然只奪得78票，在四隊中排最後一名，而這個結果隨即令一眾姐姐們吃驚之外，不少觀眾都難以想像，直言根本不可能。

原以為可以在團體戰中可以扳回一城，但都是事與願違。孟佳團（吳昕﹑鄭希怡﹑黃聖依﹑張萌）選唱《花樣年華》又唱又跳，成員之間用眼神展現出出嫵媚感，表達這首歌的含意，連一向嚴格的評審趙兆老師都讚不絕口。但沒想到在500位現場觀眾投票中，她們只獲得262票再加上Solo78票，總共只有340票，亦是四組中排名最低。

孟佳團排名最低。（影片截圖）

除了第一名萬茜組全員有得留低之外，其他三組中在觀眾心中排名最低的三位姐姐就要出局。而她們分別就是金莎﹑王麗坤同孟佳，一聽到孟佳被淘汰多位姐姐亦發出吃驚的表情，萬萬沒想到實力非凡的她會被Out，而她的好姐妹同為missA成員的王霏霏就哭不成聲，更對着眾姐姐面前大叫一聲發泄，這一幕令不少人看到落淚。

王霏霏哭不成聲。（影片截圖）

對於有實力的孟佳被淘汰，除了姐姐吃驚之外網友亦自然不服，直言現場投票的500位觀眾有問題，指出他們根本沒有審美素養，根本不看實力只在乎個人喜好而已，懷疑她們是根據指示作出投票。而湖南衞視亦已經不是第一次被批投票造假，曾有報導指在王牌節目《我是歌手》中，觀眾所投的票數根本沒辦法輸出，只是做做樣的晃子而已。

所以，是次觀眾的投票令網友甚是懷疑，更提議這500位觀眾根本不能代表市場的意見，認為要實行全網投票才公平公正，紛紛為孟佳抱不平，大家在微博留言道：「我一路人看了都氣」﹑「有實力的都投沒了」等，怒轟太離譜了。

孟佳的離開團員都不捨。（影片截圖）

孟佳的實力其實是不應該被淘汰的，畢竟她是專業女團實力不會太差，只能說她是沒有觀眾緣。因為在多場的觀眾喜愛度排名當中，孟佳的分數一直處於低迷，更出現排最後一名的情況，似乎是輸在人氣上。

孟佳分數一直都好低。（影片截圖）

另外，依據觀眾的喜愛度排名而看，有三位姐姐就一定能夠組女團出道。她們就是萬茜﹑寧靜同張雨綺，她們在多次排名中都排前3名，深受觀眾喜愛。萬茜個性好不做作﹑張雨綺傻大姐個性﹑寧靜夠霸氣做自己，她們的個性特點特別吸引觀眾，所以往往在分組賽選歌中都可以率先挑選（按排名高低選歌），網友都封她們為節目「三巨頭」。

張雨綺﹑寧靜﹑萬茜極大機會會組女團出道。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）