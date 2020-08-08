楊謹華再度合體黃建瑋組CP　校園愛情電影《可不可以》陷苦戀

台灣校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》由華映娛樂股份有限公司與美商索尼影業台灣分公司發行，改編自作家肆一的暢銷同名散文作品，由億萬編導林孝謙、呂安弦、林怡鳳及肆一等人共同編劇，台灣新銳導演簡學彬執導，集合台灣青春實力派新星曹佑寧、陳妤、林映唯等人共同演出的校園純愛故事。楊謹華以優雅氣質在片中詮飾才華洋溢的美術老師，但個性冷若冰霜，兩度合作的黃健瑋一直在旁守護著她，她笑說：「我們一年內二次合作，演得很有默契。」

《可不可以，你也剛好喜歡我》中除了男女主角的三角戀情，還有三對原本絕緣的男女，因曹佑寧他們三人的介入，讓他們的愛情都發生了變化。其中一對成熟的戀情，導演簡學彬邀請演技出色及氣質優雅的楊謹華特別演出，在他眼中，楊謹華外表美麗又有種高冷的氣息，是演出電影裡冰山美人角色的最佳人選，在演出前和她懇談兩次，才確定由她演出這個特別的角色。

在片中有一個一直追著冰山美人跑的健身教練，導演特別邀請好朋友黃健瑋演出，讓他和楊謹華在2018年合作完電視劇《我是顧家男》之後不到一年的時間內又合作，雙雙CP再度合體，但不像之前演夫妻，這次是黃健瑋長期單戀楊謹華，而兩人都覺得彼此合作的默契依舊，演出很順利，楊謹華說：「不到一年的時間，我們再度演情侶，黃健瑋可以說是我的老搭檔吧！」黃健瑋也笑說：「這次是我對謹華是苦戀，就是很明顯的單戀她，但和她一起演戲就是如沐春風啊！」

楊謹華表示自己一直很喜歡畫畫，這次演出擁有繪畫才華的美術老師，讓她笑說：「我小時候很怕畫畫，但長大了覺得可以好好學習繪畫，正好就碰到這個角色。」她透露在劇中角色內心藏了個秘密，身體出現狀況，才會突然把黃健瑋拒於千里之外，而電影中有一幅透露她心聲的畫作，楊謹華表示非常喜歡這個作品，「用很簡單的風格呈現出病人最痛苦難過的心情，我進入角色後，一看到這張畫立刻被觸動。」

雖然楊謹華是詮飾電影中一段苦戀，但她說：「導演不希望我演得很沉重，只要有個意象感受，畢竟電影最重要的還是要充滿談愛的氣圍。」所以演出情緒的拿捏要非常小心，讓她直呼是個不簡單的任務。而導演簡學彬則是對楊謹華的演出覺得非常厲害，「有一場她要表現出發現自己生病的戲，覺得自己要放棄繪畫生涯，心情大受衝擊，她的演出一次OK，但為了配合鏡位，必需再拍一次，她兩次的演出可以做到一模一樣，畫筆怎麼掉到地上，又怎麼揀回來，都可以完全一樣，真的讓我很驚訝，她的情緒記憶怎麼可以那麼充足。」

《可不可以，你也剛好喜歡我》於台灣8月14日到16日搶先上映口碑場，8月21日正式上映。

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