星級日日瘦│孫慧雪一個月減十磅　零運動兼每餐食得豐盛飽足

孫慧雪（雪雪）在《殺手》中飾演殺手經理人陳查理（鄭子誠飾）的索妻Yumi，傻大姐性格深得觀眾喜愛。雪雪近日在社交網站貼上一張輕露小蠻腰的照片，留言說：「一個月瘦咗10磅」，雪雪回覆《香港01》：「生完BB最瘦係依家！」更大方分享她的減肥方法。

孫慧雪展視修身成果。（IG圖片／snow711）

雪雪用時下流行的低醣飲食（Low Carbohydrate Diet）來減重，盡量減掉澱粉，雖然減掉澱粉質，但不用節食，而且正餐也吃得豐盛，以蛋白質為主，配上大量蔬菜。

偶爾午餐吃幾粒水餃加雞蛋，晚餐多吃海鮮，例如烚蝦和蒸魚，有時也會煎牛扒和雞柳，她表示也會落油和調味，令食物看起來更可口，另外每星期都有一日cheat day，讓人更有動力和恆心減下去。

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水果方面，她會選擇低糖的士多啤梨和藍梅，盡量不會選擇高糖水果，例如芒果、菠蘿，富含澱粉質的蘋果也不吃。

雪雪指她以飽肚為主，沒有太計較要份量。低醣飲食有點近似生酮飲食（Keto Diet），兩者皆是透過調整碳水化合物的攝取量，改變身體產生能量的飲食方式，不過低醣飲食沒有生酮飲食那麼極端。

雪雪送上多個不同造型的靚相。（Instagram@snow711）

雪雪說：「第一個星期會覺得攰啲，但之後個人適應咗，就會變得好精神，同埋個人去晒水腫，平日吸收碳水化合物會導致身體儲額外水份，令身體水腫，減醣之後，即使磅數落得不多，但身形望落爭好遠。」雖然低醣飲食的效果顯著，但須注意不是每個人都適合，應向營養師查詢。

雪雪身高168cm，懷孕時體重高峰期達至160磅，生完之後最瘦是117磅，但沒有拍劇的日子會鬆懈下來，體重徘徊在120-125磅，今次減了10磅之後，目前體重115磅，她希望可以減多5磅，目標減至110磅，去返生仔之前的磅數。這段時間因為疫情，健身室關閉，她又不想戴住口罩跑步，所以沒有做運動，但她說之後會找私人教練操fit啲，令身條線條更靚。

完全看不出雪雪已經38歲！（IG圖片／snow711）

雪雪自己超愛吃澱粉質，平時可吃兩碗飯，不過現在已習慣了戒醣。（IG圖片／snow711）

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