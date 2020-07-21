星級日日瘦│蔡嘉欣14日極速減6磅：減肥期間都食得好開心！

前港姐蔡嘉欣（Kayan）備受TVB重用，除了主持節目《姊妹淘》之外，下星期將入劇組拍攝首部劇集《飛虎3》。由於5、6月時賦閒在家，蔡嘉欣不慎肥了6、7磅，為了以最佳狀態示人，她在14日內減掉6磅，重拾最fit身形。

蔡嘉欣在家抗疫期間不慎增重6、7磅，但在短時間內減肥成功。（IG圖片／kayan.c）

靠減醣極速瘦 每日都有Cheat time 放鬆下

蔡嘉欣身材相當fit！（IG圖片／kayan.c）

蔡嘉欣減掉6磅之後，目前體重110磅，對於身高172cm的她來說，相當fit！她接受《香港01》訪問，分享了她的減肥方法，「我主要係減醣，包括澱粉質，水果都盡量少食，主餐主要食蔬菜和肉類、蛋白質，淨係減醣已經可以在14日內減掉6磅，過程中沒有點做運動。」

一般人減肥都會有Cheat day（欺騙日），讓自己放鬆一下，而嘉欣則讓自己偶爾有Cheat time，一天之中，偶爾吃一片薯片或其他零食獎勵自己。「我本身都為食，鍾意食下零食，如果要100% 控制自己食減肥餐，我會覺得好辛苦，我又唔鍾意食得太淡，就算係白烚的雞胸，我都會落好多調味，例如蒜蓉和辣椒醬，我都會照落。」

減至理想磅數再做運動緊緻線條

當減至理想磅數，嘉欣就開始做運動收緊身形線條，「其實減得太快，皮膚好易鬆弛，要配合做運動，鍛鍊肌肉，令身形更緊緻，將身體變回易瘦體質，咁就算減完肥之後再食返醣或者正常飲食，都冇咁容易反彈。」

運動方面，蔡嘉欣會做她最愛的空中絲帶（Aerial Silk），她坦言自己不愛跑步，做自己有興趣的運動才會事半功倍。不過近日因為疫情關係，空中絲帶工作室及健身室都要關閉，她建議大家可以在家中做一些無氧運動，鍛鍊身體線條。

蔡嘉欣練絲帶舞鍛鍊肌肉，令身材線條更加緊緻。（IG圖片／kayan.c）

蔡嘉欣認為每個人的減肥方式都唔一樣，高峰期曾重達125-135磅的她，嘗試過不同減肥方法都不太成功，直到近年發現減醣對她來說是最有用的，「我呢個方法未必人人適用，要睇返自己嘅體質。」

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