【乘風破浪的姐姐】袁詠琳獲網民一致大讚竟遭淘汰：這就是娛樂圈

台灣女星袁詠琳（Cindy）憑選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣持續高升，本周延續上周第四次公演第二回合團體加分賽，她所屬的組合「萬金齡琳丹」與新褲子樂隊進行合作帶來〈別再問我什麼是迪斯可＋手扶拖拉機斯基〉，以亮眼小提琴SOLO驚艷全場，掀起節目高潮，卻意外遭淘汰，忍不住感嘆：「這不就是娛樂圈，總是出乎意料！」

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「萬金齡琳丹」上周演出拿下節目開賽以來的最高票，而在團體加分賽中，全員共同帶來樂器演奏，她在音樂開始沒多久就以亮眼的小提琴SOLO為整首歌點綴出全新的聽覺感受，更被網友讚是「本場演出最出彩的的姐姐」，比賽結果她們只以三票之差無法順利成為安全團，並由觀眾票選「萬金齡琳丹」保留下的成員。

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她曾在節目中感慨出道10年「沒人認識我」，讓楊丞琳聽了也心疼表示「我有看見妳」，但儘管表演再出色，這次在觀眾票選中仍不慎落敗遭淘汰，也讓不少網友傻眼表示：「姐姐妳很棒！被淘汰不是妳的問題！」袁詠琳事後也於社群發文表示從參賽開始的自我懷疑到認識新朋友、享受舞台到找回自我、找回自信，一路走到這裡她已經覺得很感恩，她也找到屬於自己的「姐姐」精神「越忘我，越快樂」。

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在回到宿舍收拾行李時，節目組問到她有沒有什麼話想要對姐姐們或粉絲們說，她選擇用音樂來說，隨手拿起身邊的一把吉他即興創作出新歌〈乘風破浪〉，展現創作實力，歌曲也被節目組用於節目背景音樂。

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