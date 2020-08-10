超模Natalia Vodianova又稱時裝界太子妃　法國豪宅曝光激似皇宮

相信不少女士都希望終有一日可以「飛上枝頭變鳳凰」，現年38歲的俄羅斯名模Natalia Vodianova紅透整個時裝界，今年年初榮升法國首富LVMH（Moët Hennessy Louis Vuitton）集團太子妃的她其實曾經歷過貧困、父母離異及離婚，最終尋覓真愛改變命運，更住進像皇宮一樣奢華的家，成為女生心中的真人灰姑娘。

現年38歲的Natalia Vodianova是一名俄羅斯名模。（Instagram：@natasupernova）

Natalia自小於俄羅斯一個貧窮小鎮長大，爸爸當年拋棄家庭只剩下媽媽獨自撫養，Natalia為了幫患有腦癱的妹妹賺醫藥費，11歲時休學擺街檔賣水果，直到14歲時被星探發掘走上超模之路，短時間内就隨即得到各大國際品牌的青睞，更登上多個國際時裝雜誌封面。

Natalia於14歲時被星探發掘走上超模之路，短時間内就隨即得到各大國際品牌的青睞，事業相當成功。（Instagram：@natasupernova）

她於19歲時與英國貴族Justin Portman結婚並先後為他生了三個小朋友，不過她於2011年離婚結束10年婚姻，並遇上了LVMH集團太子Antoine Arnault火速墮入愛河，之後再為對方生下兩個小朋友，一家七口一起生活非常熱鬧。

Natalia於2011年與LVMH集團太子Antoine Arnault拍拖，之後更為對方生下兩個兒子，今年初宣布訂婚。（Instagram：@natasupernova）

Natalia與前夫所生的三個小朋友。（Instagram：@natasupernova）

Natalia一家七口相當熱鬧。（Instagram：@natasupernova）

受疫情影響，Natalia最近都經常留在家中與子女享受家庭時光，她位於法國的豪宅亦因此成為焦點。作為LVMH集團太子妃，Natalia一家的居住環境當然相當有架勢，極大空間不在話下，牆壁上的雕花和旋轉樓梯令全屋氣派十足，再加上屋內裝修充滿英式古典格調，乍看十足一座皇宮一樣。

Natalia的家氣派十足。（Instagram：@natasupernova）

屋內裝修充滿英式古典格調。（Instagram：@natasupernova）

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