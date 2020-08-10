【你是我的榮耀】迪麗熱巴夥楊洋拍新劇　未開拍網民先興奮有原因

楊洋憑藉顧漫三部曲中的《微微一笑很傾城》成為新一代男神，男女主角都收穫高人氣，有書粉認為女主貝微微的人設外表明豔，以外形來說迪麗熱巴更為適合，不過那時迪麗熱巴還沒大紅，因此沒能促成合作。近日《你是我的榮耀》官宣，楊洋飾演遊戲大神及航天設計師，迪麗熱巴飾演美貌的女演員。陣容一公布立即衝上熱搜，還未開拍神仙顏值就引起許多粉絲歡呼，兩位高人氣演員的合作讓許多人非常看好。

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★劇情簡介

高中時期少女喬晶晶（迪麗熱巴／飾）暗戀學神于途（楊洋／飾），卻因智商不夠高聊不到一塊被拒絕。數年過去，喬晶晶成了娛樂圈高人氣女演員，于途成了收入不高的航天設計師，看似毫無交集的兩人因為王者榮耀又走到一起，喬晶晶請于途教她打遊戲，好在之後的娛樂公開賽上不輸的太慘。教學遊戲的過程中，喬晶晶發現于途猶豫要不要辭掉航天設計師的工作，轉投金融業讓家人的生活穩定。喬晶晶的一番話堅定了于途追逐夢想的決心，並和喬晶晶成為了戀人，實現了夢想也抓住了愛情。

點圖看《你是我的榮耀》角色介紹▼▼▼

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