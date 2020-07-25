黑澀會美眉虐兒？洗手盤上為4個月大兒子沖涼被炮轟　Akina咁回應

台灣網紅小貓過去曾是以Akina為名參加《我愛黑澀會》，如今她以為人妻為人母，與老公、小孩定居在日本，日前她在直播業配清潔產品時，抱著自己4個月大的兒子，在廚房流理台進行示範直播，結果慘遭網友砲轟，為了業配犧牲小孩，事後她直播道歉，並將業配影片刪除。

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小貓在直播道歉，並發出聲明強調抱寶寶在流理台洗澡，並不是廠商的要求，是因為她本來想在浴室直播，但是浴室沒有訊號，想把澡盆放在客廳洗，又沒有水龍頭可以沖，因此才會選擇在流理台，但是後來發現水龍頭角度的關係，最後還是讓老公抱著寶寶回浴室沖水。

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小貓也道歉自己做了不好的示範，面對網友指責她「不愛小孩」、「為業配犧牲小孩」，她淚崩表示「每個寶寶都是媽媽的寶貝，我也很愛我的小孩，每個家庭有不同教養小孩的方式，當媽媽的過程中我也還有許多要學習的地方，謝謝大家的指正，期許自己朝著更好的媽咪前進，希望大家能夠再給我一次機會，下次我會更加注意，並做得更好。」，也強調平常都是讓寶寶在浴室用澡盆洗澡。

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