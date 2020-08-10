解構「日本人唔食三文魚」說法　日本YouTuber拍片︰壽司是奢侈品

很多香港人愛吃壽司魚生，特別是三文魚。不過，網絡上曾經流傳過一個講法︰日本人是不會吃三文魚。這講法可能也曾嚇怕不少人。但日前一個日本YouTuber秋山燿平拍的片段除了解開這個迷思，更跟大家分享了其他國家的人對日本人的一些誤解。

秋山燿平拍片解釋大家可能對日本人有的誤解。（YouTube影片截圖@秋山燿平）

網上流傳過日本人不吃三文魚的說法，指因為三文魚有很多寄生蟲。不過，日本YouTuber秋山燿平日前就和太太一同拍片，片中道出一般人對日本人的誤解。最令人關注的就是講到吃壽司的部分，秋山燿平引用調查指出，原來最多日本人喜歡的壽司就正正是三文魚，第二位才是金槍魚，所以就直接擊破了這個講法。

絕大部分的日本人都愛吃壽司，不喜歡和討厭的加上來大概只佔3%，而秋山燿平本人也是不吃的。（YouTube影片截圖@秋山燿平）

有趣的是，秋山燿平指很多人都覺得日本人每天都吃壽司，其實並不是，根據他的調查，一星期吃一次的只有5%，最多的人是一個月只吃一次壽司。他的太太很愛壽司，但也不是常吃，她指自己在結婚前也是等爸爸放假時，一家人一起去吃，也大概只是一星期一到兩次。為什麼這麼喜歡壽司，但卻不常吃？她說︰「壽司會給人一種奢侈的感覺，一般會在過年時，或是是有什麼要慶祝的時候才吃的，只有在特別的日子才會去吃壽司，不是每天吃的東西。」秋山燿平也講到雖然是有100円的壽司店，「但不管怎樣說，對於日本人來說，壽司就是奢侈品。」

點擊下圖逐格看看他們還澄清了哪些對日本人的誤解！！

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27歲的秋山燿平在YouTube有二十多萬粉絲，他會多達十種語言。他在2018年出版學習語言的書籍，特別強調因為自己不是語言專家，因此書中並不會提到專業知識，只是分享自己學習語言的方法、經驗，才在網絡上爆紅。現實生活中，他是一個普通的上班族，不過他在YouTube上頻頻分享日本人對不同事物的看法，解構日本文化，更會上載跟語言有關的影片，與粉絲分享學習的方法。他喜歡廣東話，有一個播放清單都是關於廣東話的，吸引到香港網民的關注。

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