【對號入座】三大星座絕不吃「回頭草」　譚凱倫爆前男友過分行為

ViuTV綜藝節目《對號入座》由歌手林二汶和魔法塔羅師Jan Jan擔任主持，以十二星座為主題，剖析不同人格以至男女關係。最後一集以「分手」為主題，探討各星期如何處理和前度關係等話題。當中講到曾因另一半跟前度聯絡而分手的話題時，譚凱倫（Helen）的經歷就非常特別。

巨蟹座的Helen揭穿男友跟前度聯絡。（《對號入座》電視截圖）

Helen講到有一日，她的另一半跟她說要去參加婚禮，她於是着對方不要飲太醉，因為對方常飲很醉。到2、3點打給男友，電話打不通，Helen唯有睡覺沒有理會。到早上10時左右，他回家了。翌日醒來，Helen見到男友的電話有新訊息，是一名女生發給他的，她後來知道女生是男友的前度，內容是︰「琴晚做咩去到一半唔見咗人啊？」

Helen偷看到男友的電話，忍不住回覆了對方。（《對號入座》電視截圖）

Helen忍不住，就冒充是男生本人回覆對方，「唔好意思啊，琴晚真係太攰啦，你而家做緊咩啊？」她說︰「敷緊Mask囉，喺張床度。」Helen說︰「咁你有冇掛住我啊？」「我唔掛住啲有女朋友嘅人啦，你個Helen呢？」最後Helen跟那女生自揭身分，她把電話原封不動，甚至沒有鎖機，還給她男友。Helen 說︰「我想話畀佢聽我睇咗你電話，我知咗咩事啦，我唔知佢係攞呢個嚟發難，覺得我真係侵犯咗佢私隱，佢接受唔到我唔道歉而分手，定係真係因為呢個女仔而分手，我就真係搞唔清楚啦。」

天秤座的Gracey也有類似的經歷。（《對號入座》電視截圖）

點擊下圖睇吓Helen同Gracey嘅靚相！！

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天秤座的Gracey（霍嘉恩）自爆也有類似經歷，她見到當時的男友的前度半夜三更發短訊指很想念他，而這前度也是有男朋友的。有一日，Gracey跟男友在餐廳食飯時，見到他在send訊息，Gracey直接問︰「可唔可以畀我睇？」對方說等等，竟然把手機轉過去，然後把整個對話記錄刪除，一問之下，他說跟Ex有私事討論，自此之後，Gracey就對男友的前度有陰影。

點擊下圖看看關於「分手」和「前度」，各星座的分析︰

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