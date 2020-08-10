香港奇則｜50年樓齡屋翻新變四正光猛　但去完廁所冇得即刻洗手？

香港開電視最新一集的《香港奇則》，由主持李尚正（阿正）帶大家參觀一個650呎，位於何文田的一間有50多年樓齡的屋。設計師基本上把圖則完全推倒重來，為求令到空間更適合屋主使用。

裝修後的單位兩邊都是大窗，非常光猛開揚。（《香港奇則》電視截圖）

這個650呎的單位，是T字形則，原本的圖則，客飯廳佔全屋一半空間，而浴室和廚房較小，但工人房就較大。裝修後的單位作出不少改變︰廚房變開放式、工人房的部分位置納入主人房、主人房和客房對調、客房縮小，令浴室可以擴大。單位設計走簡約風，以淺色為主，設計師換走所有鋁窗，變成客廳左右都是大窗，非常光猛。

主人房的套廁馬桶和洗手盆分開。（《香港奇則》電視截圖）

屋主要求要有多的儲物空間，所以設計師在客廳放了大大小小的櫃外，連主人房用來修飾陣位的假天花也做儲物櫃。不過最特別的是主人房變套房，用了工人房的部分空間變成了主人房的套廁，有浴缸。但奇怪是馬桶跟浴缸洗手盆的部分是分開，那去完廁所豈不是要走到另一邊才可以洗手，令人感覺不太衛生。

單位裝修費是50多萬。（《香港奇則》電視截圖）

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