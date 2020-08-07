家居．築則｜600呎屋擁無敵海景　分隔廳房道牆加玻璃感覺多餘？

無綫節目《家居．築則》介紹不同家居「扮靚」設計個案，最新一集的主角是一間600多呎的單位，屋內有大落地玻璃窗，海景和青馬大橋靚景收入眼簾。原來睡房也一樣有這個靚景，設計師就覺得景色被分為兩半不夠完美，所以就有一個改動，務求讓人一入屋就看到全個景觀。

《家居．築則》由主播連綽瑤做主持。（電視截圖）

設計師原來在分隔廳和主人房的牆造了一個長方形的小玻璃窗，他指這樣一入門口就見到整個青馬大橋全景。在構思期間，他們本想把中間整道牆拆去，但由於是主力牆的關係，只好改作現在的安排。就片段所見，其實加了玻璃窗也未必看到全景，只是看到睡房一小部分的觀景，改動是可以令一入屋感覺更通透和開揚，但能否看到全景就成疑，因為肉眼看上去，中間始終會有牆阻擋住。而且，玻璃窗也令廳看到睡房內的情況，私隱度大減。

單位的景觀很好。（電視截圖）

另外，單位原本有兩間房，現在打通成一間大房，空間非常寬敞，可以做到三邊落床，除了有大量地台收納外，有展示櫃，更有衣帽間，空間非常充足。除此之外，廳的玄關位有一排入牆櫃，原來也內有乾坤，打開其中一個櫃門，原來是收起了電腦，把鍵盤放在拉桌上，就化身了工作枱。還有平時常穿的鞋，平排放在儲物櫃下，成功偷位，不過就要行多幾步才可以把鞋放到屋內的櫃裏。

牆上造了一個玻璃窗。（電視截圖）

廚房方面，屋主也要求多多，因為女屋主要放一部風乾機，用來整零食給愛犬吃，風乾機的Size大，所以設計師又善用儲物櫃，把機器都隱藏起來。總括來說，600多呎的空間，儲物位足夠，不過可能是因為單位有不少部分的地方納入睡房區，所以廳是長形之餘，又令人看上去有種比實際面積小的感覺。

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