《Running Man》劉在錫李光洙玩謝梁世燦　全昭旻慘被心上人欺騙

韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》不只要鬥體力，而且要腦筋急轉彎，例如昨日（5日）播出的《Running Man》，八位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻和池錫辰分成四隊，一同尋找各自的隊長金盛吳、安宰弘、全汝彬和姜素拉，沒想到眾人會合的過程，竟是一場緊張刺激的心理戰！

金盛吳、安宰弘、姜素拉和全汝彬擔任《Running Man》嘉賓。（《Running Man》畫面）

安宰弘抽到與梁世燦和Haha一組，為了得到梁世燦的電話，以阻礙對手會合隊員，於是聯絡好友全昭旻，索取梁世燦聯絡方法，以及欺騙全昭旻是自己隊員。全昭旻過往曾公開表明視安宰弘為理想對象，所以對安宰弘說法深信不疑，還落力幫忙聯絡梁世燦。然而，在節目尾聲，真正的隊長金盛伍和隊友金鍾國尋找全昭旻時，她赫然發現被安宰弘欺騙，但仍感難以置信，被金鍾國帶走時，不斷問：「我不是安宰弘隊嗎？」令觀眾不禁慨嘆全昭旻被愛情蒙住了眼睛。

全昭旻得悉理想對象安宰弘是自己隊長，心情非常愉快，沒想到原來被對方欺騙。（《Running Man》畫面）

全昭旻見到心上人即刻心心眼！（《Running Man》畫面）

睇睇全昭旻點樣被騙

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此外，梁世燦理應屬安宰弘組，但詭計多多的李光洙欺騙他是隸屬姜素拉組，兩人準備與姜素拉會合之際，純真的姜素拉未能配合李光洙的騙術，導致梁世燦心生疑惑，李光洙情急之下，惟有搶走梁世燦的手機，迫使梁世燦無法與安宰弘聯絡，李光洙的隊友劉在錫之後急急腳帶梁世燦上車，令梁世燦深信自己是姜素拉的隊員，不過梁世燦有感自己被騙，於是逃離姜素拉組。梁世燦最終花了近一小時，才能成功與安宰弘見面，過程迂迴曲折又爆笑。

詭計多多的李光洙欺騙梁世燦是隸屬姜素拉組，又搶去他的電話，阻礙他與安宰弘聯絡。（《Running Man》畫面）