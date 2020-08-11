55歲曾華倩Po素顏相尋求工作機會：主持及拍戲，現在這刻還可以

華女55歲生日發布小時候照片。（曾華倩微博）

曾華倩早前是她的55歲生日，那時候她在微博曬出童年照片，表示現在還是單身，看來曾華倩希望尋找另一伴，除了另一伴之外，亦希望找工作。曾華倩在微博發帖公開要尋求工作機會，在昨天（10日）華女發布一張素顏照片，完全不像她本人，應該是用手機的美肌程式令大家看下去完全不像她本人。華女表示已休息了一段長時間，是時候找工作做了，因此公開尋求工作機會：「有沒有好介紹呢 備註：哈.....哈....我不擅長，能歌善舞的，主持及拍戲，現在這刻還可以。遲些就說不定了。」

今天（11日）華女再發布一張化了妝的照片，再度尋求工作機會，她說：「同一段說話，但就換了張清晰度高的相片，上一張落手太重了(美图）。。對不起呢！大家忘記它吧！看這個……休息已久，是時候找工作做了。。。。有沒有好介紹呢備註：哈.....哈....我不擅長，能歌善舞的，主持及拍戲，現在這刻還可以。遲些就說不定了。」

曾華倩在2015年時候便退出幕前工作，一向疼愛兒子的她選擇陪同兒子林浩賢到國內外參加各種游泳比賽。若說到拍劇已經是在2018年的劇集《當狗愛上貓》，相信這次華女復出必定令很多劇迷開心。

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