【風暴舞】買家睇好陳偉霆爆紅潛力　劇集未出街已袋5.9億人民幣

陳偉霆（William）在內地非常受歡迎，即使有兩年時間沒有推出電視劇，熱度仍未減退。而近日他又再度成為話題人物，事關在2018年他拍畢的劇集《風暴舞》於未播出的情況下，竟已為出品公司賺取了5.9億人民幣收入，吸引多家網上平台﹑電視台買入，似乎對該劇集充滿信心。

陳偉霆在內地非常受歡迎。（陳偉霆微博圖片）

事實上《風暴舞》早在2018年已拍畢，期間不時傳出過播放日期，可是久久未有消息。當一拖再拖的情況下，原以為劇集的熱度就此減退，沒想到仍然大受歡迎，吸引多家網上平台和電視台的青睞。根據《風暴舞》出品方「慈文傳媒」年報指出，其公司去年向外發行劇集，當中《風暴舞》非常受買家歡迎，為公司帶來了5.9億人民幣收入，而這個收益的佔比已經超過了公司「影視業務」的一半，利率相當高。

《風暴舞》非常受買家歡迎。（《風暴舞》微博圖片）

正正因為受買家歡迎，《風暴舞》為「慈文傳媒」走出了困境。事因2018年影視行業受到多方面影響，當年製作的影視項目銷售價格偏低，最終賣出的成績不太理想，業務整體利率受到嚴重影響。幸好《風暴舞》帶來5.9億人民幣，幫補上一季受到的影響，變相減輕了公司損失。

除了《風暴舞》帶來可觀收益之外，在2019年還有四部自製作品亦帶來不錯成績，包括《錦衣天下》﹑《暗黑者3》﹑《光榮時代》﹑《偵探語錄》，是「慈文傳媒」最好向外發行最好的五部作品。

陳偉霆同古力娜扎的人氣，相信佔好大因素。（《風暴舞》微博圖片）

買家們對《風暴舞》如此感興趣不是沒有原因，由於劇集的男女角陳偉霆﹑古力娜扎是現時最受歡迎的流量明星代表，每逢有劇集播出都會掀起討論，話題度十足。除此之外，劇集還邀請了影帝級人馬任達華﹑影后蔣雯麗演出，年輕演員與前輩合作鬥演技，單看陣容已經無得頂。

任達華同蔣雯麗亦有份演出。（《風暴舞》微博圖片）

另外，劇集題材亦是吸引之處，《風暴舞》是一部諜戰劇，燒腦情節不斷：李俊傑（陳偉霆飾）在一間信息安全公司工作，無意地發現公司天大秘密，最終被人陷害通緝而不斷逃亡，而在逃亡過程中又要抽絲剝繭找真相還自己清白。而這一種情節不乏打鬥﹑智力考驗等，內容豐富亦是重要元素。

劇集未播已經話題滿滿，可見大家對劇集充滿信心，不少網友都表示期待會支持陳偉霆同古力娜扎。而劇集近日就傳出將在今年度正式播出，率先在「愛奇藝」平台首播，觀眾拭目以待。

陳偉霆已經好久沒有推出新劇。（《風暴舞》微博圖片）