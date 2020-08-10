NU’EST黃旼炫100%完美翻唱《想見你》片尾曲　被封「韓版許光漢」

由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的台灣電視劇《想見你》不但在香港引起煲劇熱潮，早前在韓國播出後同樣大受歡迎，成為近年最受韓國觀眾喜愛的台劇。韓國男團NU’EST成員黃旼炫昨日（9日）剛剛過25歲生日，特意翻唱劇集的片尾曲《想見你想見你想見你》贈給粉絲之餘，完美的演唱亦同樣吸引到在劇中飾演「莫俊傑」的施柏宇留言！

NU’EST成員黃旼炫成第一位翻唱《想見你想見你想見你》的韓國歌手。（Instagram：@optimushwang）

許光漢在《想見你》飾演李子維和王詮勝，深情形象大受歡迎。（Facebook：想見你）

黃旼炫今次可謂誠意十足，不但在MV中穿上了寫有「鳳南高中」的校服，更拿着貫穿全劇用來穿越時空的錄音機，以及透明遮這個重要道具，幾乎就是《想見你》MV的水準。再加上黃旼炫擁有白白淨的外形和一把溫柔的聲線與男主角許光漢非常相似，因此被網民封為「韓版許光漢」。

黃旼炫連拍MV都相當有心思。（YouTube：NU'EST）

穿上了劇中寫有「鳳南高中」的校服。（YouTube：NU'EST）

用來穿越時空的錄音機當然不少得！（YouTube：NU'EST）

樂隊八三夭所演繹的《想見你想見你想見你》堪稱完美，如果要超越他們絕對不容易。黃旼炫除了唱得相當有感染力之外，亦看得出他下了很大苦功，咬字非常準確完全聽不出韓國口音，認真程度令人敬佩。

黃旼炫的翻唱相當高水準。（YouTube：NU'EST）

《想見你》回憶返晒嚟！（YouTube：NU'EST）

另外，在《想見你》中飾演「莫俊傑」的施柏宇亦有留意到這位第一個翻唱《想見你想見你想見你》的韓國歌手，並特意在黃旼炫的Instagram留言祝賀對方生日快樂。黃旼炫見到亦有用中文回復道：「你也生日快樂同學！」原來兩人於同一日生日，實在太有緣份。

施柏宇和黃旼炫在Instagram互動。（Instagram：@optimushwang）

施柏宇在《想見你》中飾演「莫俊傑」。（Facebook：想見你）

黃旼炫翻唱《想見你想見你想見你》逐格睇：