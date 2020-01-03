頌樂@MAMAMOO素顏公開宅女生活　「懶人床」價錢貴到嚇親粉絲

不少韓國藝人都有經營YouTube頻道，向粉絲公開私下最真實的一面，往往都令觀眾覺得好新鮮。提起K-Pop歌手中的宅女，相信不少人都會想起少女時代太妍和Apink初瓏等，可是MAMAMOO Solar頌樂近日亦在YouTube中公開自己的宅女生活，令二人地位受到威脅。

一直用心經營YouTube頻道「solarsido」的Solar，近日因上傳了一條日常生活的影片而造成話題。影片總長約12分鐘，紀錄她由起床到晚上睡覺前的日程，見到她不外出，甚至幾乎完全不離床的生活，就連Solar本人也要自稱「宅女」一名。影片中的Solar除了下床開燈和取外賣等外，所有事情包括叫外賣、回覆YouTube留言和看電影，甚至刷牙就在床上進行，因此Solar家中的一張「懶人床」迅速成為網上熱話。

Solar公開自己的一天宅女生活，「懶人床」意外成為焦點。（YouTube截圖）

按圖睇Solar被「懶人床」吸引住的一天：

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經粉絲的搜尋後發現，Solar的「懶人床」竟然價值過萬港幣！（iloom截圖）

「懶人床」有咩咁巴閉！

從影片中可見，「懶人床」屬電動床，由搖控控制上下，能夠放成一字型平躺也能設定成椅背站起的狀態。「懶人床」亦連帶一張有滾輪的桌子，桌面並配有充電插蘇。由於粉絲都非常好奇Solar家中那張「懶人床」的魅力，因此引發大家紛紛去搜尋。可是根據韓國網站iloom，「懶人床」的定價為199萬韓元（約一萬四千港幣），驚見價錢昂貴，粉絲不禁感嘆「想同款Get原來也很困難」。不過都有網友笑言「懶人床」極似醫院的病床，令人哭笑不得。

Solar平時個性開朗，想不到私下是一名超級宅女。（IG/@mamamoo_official）