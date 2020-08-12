高海寧被網民批執著靚樣浪費演技　激動反擊：造型對角色很重要

高海寧（高Ling）近期接連在TVB劇集《迷網》、《殺手》及《反黑路人甲》中都有演出，更客串演出內地劇集《三十而已》，出鏡率甚高，備受力捧，不少觀眾都大讚她演技出色，表現出不同角色的性格特點。日前高Ling在IG Post出兩張新劇《反黑路人甲》的花絮照，並寫道：「喜歡莊明麗，傲嬌，帶著點可愛；表裡（裏）不一，卻讓人討厭不起來。」可見她非常喜歡劇中角色！

高海寧在新劇《反黑路人甲》中飾演女明星莊明麗。（IG@sammkoling）

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不過其後就有網民留言指高Ling演戲因為太過著重外貌，未能發揮演技，但高Ling就作出反擊：「我並不認同你的說法，造型對角色很重要，除了對白和表情，穿衣風格也在表現一個人的性格特質！森森、Vincy是完全不同Style的女生，但都有自己的生活品味，所以她們的妝容、衣服和飾品都很精緻，但風格卻完全不一樣！莊明麗更加要明艷照人，因為她是女明星，而且是一個驕傲的女明星，在她的世界沒有最靚、只有更靚！如果你看過我現在演繹的顧青桐，相信你就不會這麼認為了！她不需要漂亮，要『麻甩』！」

高Ling反擊！（IG截圖）

高Ling為拍攝新劇《七公主》剪短髮。（IG@sammkoling）

不少粉絲都力撐高Ling，認為她在三套劇中的表現都十分好：「三個角色都好靚但你演出完全不同嘅性格」、「超級認同你」、「每個角色都有唔同感覺，演得很到位」、「每套劇都好用心，加油」。

高Ling在劇集《殺手》中飾演清道夫森森。（IG@sammkoling）