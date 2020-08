陳凱琳(Grace)同鄭嘉穎在前年8月於峇里島舉行浪漫婚禮,正式結為夫妻,去年2月Grace誕下大仔鄭承悅(Rafael),本月初兩公婆再在IG宣布細仔Yannick出世,結婚短短兩年就已經組織了四人的幸福家庭!今日(12日)Grace在IG Post了一張婚照,慶祝同老公結婚兩周年!

結婚兩周年!(IG@ghlchan)

Grace寫道:「Find someone you wake up to every morning and think to yourself: I’m so lucky to have you by my side.(每日瞓醒都會覺得:有你在身邊真的很幸運。)」更以最好的朋友、親愛的老公、忠誠的爸爸、一生中摯愛來形容嘉穎,不少圈中好友包括陳山聰、黃嘉樂、龔嘉欣、陳敏之、楊秀惠、譚凱琪等都有留言送上祝福!

一家四口好幸福!(IG@ghlchan)