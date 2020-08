陳冠希大方曬老婆泳照　為秦舒培慶生兼示愛：我的女王生日快樂！

現年39歲的陳冠希(Edison)與內地名模秦舒培結婚3年一直恩愛,Edison更不時在IG上載與老婆及囡囡Alaia的合照,大曬幸福。8月10日是秦舒培的30歲生日,Edison先是Post出一張秦舒培與Alaia的居家照,並寫道:「HAPPY BIRTHDAY TO MY QUEEN!!!!! WORDS CAN’T DESCRIBE BUT U ALREADY KNOW HOW MUCH I LOVE YA!!!!!(我的女王生日快樂!無法用言語形容,但你知道我有多愛你!)」相中兩母女捧着蛋糕,非常溫馨。

秦舒培30歲生日!(IG@edcee3000)

之後Edison再在IG Post出一張秦舒培的泳照,並寫道:「ITS MY BIRTHDAY EVERYDAY WHEN THIS BIRTHDAY GIRL IS AROUND!!!! QUEEN SHUPEI !!!!(當這位壽星女在我身邊時,每一天都像過生日!秦舒培女王!)」身為名模的秦舒培穿上Deep V一件頭泳衣,大騷骨感身材!

陳冠希大方曬出老婆的泳照!(IG@edcee3000)

