陳冠希大方曬老婆泳照　為秦舒培慶生兼示愛：我的女王生日快樂！

現年39歲的陳冠希（Edison）與內地名模秦舒培結婚3年一直恩愛，Edison更不時在IG上載與老婆及囡囡Alaia的合照，大曬幸福。8月10日是秦舒培的30歲生日，Edison先是Post出一張秦舒培與Alaia的居家照，並寫道：「HAPPY BIRTHDAY TO MY QUEEN!!!!! WORDS CAN’T DESCRIBE BUT U ALREADY KNOW HOW MUCH I LOVE YA!!!!!（我的女王生日快樂！無法用言語形容，但你知道我有多愛你！）」相中兩母女捧着蛋糕，非常溫馨。

秦舒培30歲生日！（IG@edcee3000）

之後Edison再在IG Post出一張秦舒培的泳照，並寫道：「ITS MY BIRTHDAY EVERYDAY WHEN THIS BIRTHDAY GIRL IS AROUND!!!! QUEEN SHUPEI !!!!（當這位壽星女在我身邊時，每一天都像過生日！秦舒培女王！）」身為名模的秦舒培穿上Deep V一件頭泳衣，大騷骨感身材！

陳冠希大方曬出老婆的泳照！（IG@edcee3000）

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